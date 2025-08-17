Готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины является "большим прогрессом" по итогам встречи американского президента Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует n-tv.

По словам главы немецкого правительства, он видит возможности для успеха саммита между Трампом и Путиным на Аляске.

Мерц отметил, что Трамп подробно проинформировал европейских лидеров о результатах своей встречи с правителем РФ.

"Он (Трамп) очень подробно рассказал нам, как интенсивно он обсуждал с Путиным условия мирного соглашения. Вплоть до обещания, что Америка готова предоставить Украине гарантии безопасности. Это еще не было озвучено на вчерашней совместной пресс-конференции. Я считаю, что готовность Америки предоставить такие гарантии безопасности... является действительно большим прогрессом", – сказал канцлер.

В то же время он отметил, что работа над мирным соглашением еще не закончена.

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Также известно, что в понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".





Источник