Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс 13 августа проведут виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне саммита на Аляске.

Источник: ABC News

Детали: Двое американских чиновников подтвердили ABC News, что встреча в формате видеоконференции между Трампом, Вэнсом, Зеленским и представителями европейских государств запланирована на среду.

Накануне Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин готовится к "новым наступательным операциям" несмотря на запланированный на пятницу мирный саммит в Аляске.

Дословно: "Ожесточенные бои на линии фронта, а также удары дронов и ракет дальнего действия продолжаются, в то время как США и Россия готовятся к пятничной встрече. Ожидается, что представители Украины не будут в ней участвовать, хотя источник в офисе Зеленского сообщил ABC News в понедельник, что "ситуация очень изменчива".

Предыстория:

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

11 августа Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным.

В Еврокомиссии призвали президента США Дональда Трампа не соглашаться на "односторонний" обмен украинскими территориями во время мирных переговоров с Россией и подчеркнули, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Киева.

По мнению эксперта Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, российский правитель до сих пор не проявил никакого желания идти на компромиссы ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, очевидно, не изменит эту ситуацию.





