«Ave Maria» Четвертого Адвенту: вечір, що зігрів серця

Сирим і холодним вечором 21 грудня 2025 року Одеса куталася в зимову тишу, але в самому серці міста — під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України — панували тепло, світло й особлива духовна близькість. Саме тут відбувся чудовий концерт Четвертого Адвенту «Ave Maria», який став справжнім святом музики, віри та очікування Різдва.

Адвент — час внутрішнього зосередження й надії, і цього вечора музика звучала як молитва. Програма концерту була вибудувана тонко й натхненно, відкриваючи слухачам глибину сакральних образів і красу класичних шедеврів.

Вечір розпочався фантазією Алекса Роулі на хорал Адвенту «Прийди, Еммануїл», яку проникливо виконала органістка Вероніка Струк. З перших акордів орган наповнив кірху величним диханням часу очікування, налаштовуючи серця на споглядання.

Особливим дарунком для публіки стала участь відомої скрипальки Наталії Литвинової. Її сольне виконання у знаменитій «Ave Maria» Баха—Гуно прозвучало надзвичайно зворушливо — чисто, світло й піднесено.

Сопрано Анна Богач зачарувала слухачів у «Ave Maria» Джуліо Каччіні, наповнивши твір щирістю й ніжною духовною силою. Її голос звучав, немов молитва, що підноситься до небес. Не менш глибоким було виконання «Ave Maria» Габріеля Форе у трактуванні контральто Марини Годулян — теплий, оксамитовий тембр огорнув зал особливою тишею та зосередженістю.

Справжньою перлиною концерту стали дуети. «Laudamus te» з ораторії Gloria Антоніо Вівальді у виконанні Анни Богач і Марини Годулян прозвучав святково й тріумфально, а «Ave Maria» Каміля Сен-Санса — ніжно та гармонійно, демонструючи бездоганну вокальну єдність солісток.

Органні твори — колискова Александра Гільманна на тему французької колядки та прониклива «Богородиця» Фелікса Рончковського — у виконанні Вероніки Струк стали моментами глибокого внутрішнього спокою, коли час ніби зупинявся.

Особливо тепло публіка сприйняла «Jesu Bambino» П’єтро Йона, де контральто Марини Годулян органічно переплелося з чутливою скрипковою партією Наталії Литвинової, створивши атмосферу різдвяного дива.

Фінал концерту був сповнений національного тепла й душевної радості. Українська колядка «Що то за предиво, в світі новина» та твір Івана Небесного «Ой, прилітали два соколоньки» у дуетному виконанні Анни Богач і Марини Годулян зворушили слухачів до глибини серця, поєднавши європейську класичну традицію з українською духовною пісенністю. Завершальне «Ave Maria» Вісенте Гомеса у виконанні Анни Богач стало світлим акордом вечора.

Захоплений зал довго не відпускав улюблених артисток. У відповідь на бурхливі оплески на біс прозвучала жартівлива й блискуча композиція Джиоаккіно Россіні «Дует двох кицьок», що викликала овації та щирі усмішки.

Неповторну атмосферу вечора створила ведуча Ельвіра Паламарчук: її виважене, глибоке й делікатне слово органічно доповнювало музику, відкриваючи слухачам внутрішній зміст кожного виконаного твору.

Концерт Четвертого Адвенту «Ave Maria» став не просто музичною подією, а справжнім духовним переживанням — зустріччю з красою, світлом і надією, яких так потребує кожна душа напередодні Різдва.