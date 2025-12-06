Музика, що запалює світло в серцях: в Одеській кірсі відбувся Концерт Першого Адвенту

30 листопада 2025 року під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулося справжнє музичне диво — концерт «МУЗИКА ПЕРШОГО АДВЕНТУ», який став світлим і натхненним початком передріздвяного періоду.

Із перших акордів органу в храмі запанувала особлива тиша — та сама, у якій народжується молитва, надія та очікування чуда. Музика, немов невидима нитка, об’єднала серця слухачів у спільному переживанні краси та духовного піднесення.

Цім чудовим вечором органістка кірхи Святого Павла Вероніка Струк, змогла зібрати блискучих виконавців із Одеської опери, кожний талановитий по своєму. Справжньою окрасою концерту стали блискучі вокальні партії:

проникливе сопрано Марини Наймитенко ,

, міцний та кришталево чистий голос Анни Богач ,

, оксамитовий мецо-сопрано Марії Березовської ,

, теплий, виразний тенор Михайла Газіна.

Кожен виступ звучав як сповідь — щира, трепетна, піднесена. Фрагменти з Magnificat Й.-С. Баха, арії, дуети та тріо стали вершинами музичного діалогу між виконавцями та залом.

Яскравих інструментальних барв вечору надали:

вишукана флейта Олексія Кузьменка ,

, виразний гобой Єлизавети Меньшагіної.

Їхні дуети з вокалістами, а також інструментальні твори Баха й Белліні стали справжніми перлинами програми.

Особливе хвилювання викликали молитовні співи:

Вишукана майстерність Вероніки Струк, змушувала орган буквально дихати. У її виконанні прозвучали твори Генделя, Баха, Аркадельта – Ліста, Гаврильця, наповнюючи простір храму силою, світлом і глибокою емоцією.

Всі виконані цього вечора твори прозвучали як щирий діалог душі з небом.

Ведуча концерту — музикознавиця Одеської обласної філармонії ім. Д. Ойстраха Ельвіра Паламарчук — тонко й натхненно супроводжувала програму, розкриваючи слухачам глибину кожного твору та створюючи атмосферу теплого, довірливого спілкування.

Зала була наповнена не лише звуками, а й особливим відчуттям єдності. Здавалося, що кожен глядач став частиною великої духовної події. Музика Адвенту запалила в серцях світло, спокій і віру в добро.

Цей концерт став не просто культурною подією — він став святом для душі, нагадуванням про силу мистецтва, яке навіть у найскладніші часи дарує надію, тепло й внутрішнє світло.

Одеська кірха Святого Павла вкотре довела: тут народжується не просто музика — тут народжується справжнє Різдвяне очікування.