В Одеській кірсі концерт «музика бароко»

7 вересня 2025 року, у неділю, о 18:00 в Одеській кірсі Святого Павла відбудеться концерт барокової музики.

🔔 Запрошуємо на вечір музики, що перенесе слухачів у часи блиску та гармонії епохи бароко!

Виконавці:

заслужена артистка України Олена Єргієва (скрипка), Вероніка Струк (клавесин).

Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук.

У програмі:

Ф.-А. Бонпорті — Інвенція для скрипки та клавесину в 4-х частинах

Б. Марчелло — Адажіо з Концерту ре мінор (обробка для скрипки та клавесину)

Дж. Фіокко — Аллегро соль мажор для скрипки та клавесину

Г.-Ф. Гендель — Фантазія до мажор (клавесин, соло)

Г.-Ф. Гендель — Соната №4 ре мажор, 4 частини (скрипка та клавесин)

Г.-Ф. Телеман — Фантазія (скрипка, соло)

Вільям Гершель — Дві сонати для клавесину (соло)

Л. Боккеріні — Менует (обробка для скрипки та клавесину)

А. Вівальді — Концерт ля мінор, І частина (обробка для скрипки та клавесину)

А. Вівальді — Концерт «Осінь» з циклу «Пори року» (обробка для скрипки та клавесину).

Запрошуємо цінителів класичної музики на вечір, сповнений гармонії та краси епохи бароко.