В Одеській кірсі концерт «музика бароко»

7 вересня 2025 року, у неділю, о 18:00 в Одеській кірсі Святого Павла відбудеться концерт барокової музики.
🔔 Запрошуємо на вечір музики, що перенесе слухачів у часи блиску та гармонії епохи бароко!
Виконавці:
- заслужена артистка України Олена Єргієва (скрипка),
- Вероніка Струк (клавесин).
Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук.
У програмі:
Ф.-А. Бонпорті — Інвенція для скрипки та клавесину в 4-х частинах
Б. Марчелло — Адажіо з Концерту ре мінор (обробка для скрипки та клавесину)
Дж. Фіокко — Аллегро соль мажор для скрипки та клавесину
Г.-Ф. Гендель — Фантазія до мажор (клавесин, соло)
Г.-Ф. Гендель — Соната №4 ре мажор, 4 частини (скрипка та клавесин)
Г.-Ф. Телеман — Фантазія (скрипка, соло)
Вільям Гершель — Дві сонати для клавесину (соло)
Л. Боккеріні — Менует (обробка для скрипки та клавесину)
А. Вівальді — Концерт ля мінор, І частина (обробка для скрипки та клавесину)
А. Вівальді — Концерт «Осінь» з циклу «Пори року» (обробка для скрипки та клавесину).
Запрошуємо цінителів класичної музики на вечір, сповнений гармонії та краси епохи бароко.