«Галантна Європа»: концерт, що підкорив слухачів та подарував надхнення

08 червня 2025 року, в теплий недільний вечір, у стінах Лютеранської церкви Святого Павла (Одеської кірхи) відбувся справжній музичний шедевр — концерт під назвою «Галантна Європа». Захід зібрав поціновувачів класичної музики, аби поринути у витончену атмосферу епохи бароко — з її чуттєвістю, вишуканістю та глибоким духовним змістом.

З перших хвилин концерт став втіленням музичної досконалості. Вероніка Струк, маестра клавесину, задала тон події фрагментом із Токкати мі мінор Йоганна-Себастьяна Баха, який прозвучав як медитативне занурення у барокову гармонію. Її виконання було емоційно виваженим і технічно бездоганним — справжнє одкровення для слухача.

Дуетна та ансамблева гра розкривала красу європейської музичної спадщини у найрізноманітніших відтінках. Віртуозна Наталія Литвинова (скрипка) та заслужена артистка України Ія Комарова (альт) разом із Веронікою Струк у Концерті до мажор Баха створили справжнє камерне диво — синергія звучання була настільки органічною, що здавалося, ніби інструменти дихають разом.

Ніжно і проникливо прозвучав дует Крістофа Шаффрата, де Наталія Литвинова в черговий раз вразила тонким відчуттям стилю та легкістю гри.

Глибоко драматичний акорд концерту — арія The Cold Song Генрі Пьорселла — прозвучала у виконанні Романа Арабаджі, чиє баритональне звучання передало трагізм і крихкість людської душі перед обличчям природи і долі. У його ж виконанні арія з "Месії" Генделя стала символом духовного піднесення та сили віри.

Натомість сопрано Юлії Терещук, заслуженої артистки України, стало справжнім голосом галантної Європи. Її виконання арії Клеопатри з опери "Юлій Цезар" було сповнене пристрасті, витонченості та емоційної щирості — гідне найкращих сцен світу.

Альтистка Ія Комарова знову продемонструвала майстерність у блискучому виконанні фінальних частин концерту Телемана, де кожна фраза звучала як повноцінне речення старовинної музичної мови.

Кульмінацією вечора стало ансамблеве виконання фінального рондо з опери «Галантна Індія» Ж.-П. Рамо, в якому всі учасники концерту створили унікальний простір радості, єдності та краси.

Ведуча концерту Ельвіра Паламарчук тонко й делікатно пов’язувала музичні номери між собою, наповнюючи вечір цікавими історичними фактами та щирою любов’ю до мистецтва.

«Галантна Європа» в Одесі — це не просто концерт, це культурна подія, яка залишить слід у серцях слухачів надовго. Вечір у кірсі Святого Павла став нагадуванням про те, що музика — це не тільки краса форм, а й живий діалог між епохами, душами й поколіннями.

Браво митцям і організаторам за цей духовний дар!