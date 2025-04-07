Магія сакральної музики: Stabat Mater під супровід живого клавесину в Одеській кірсі

Концерт 6 квітня став справжнім святом музики для всіх, хто мав честь бути присутнім. Це був незрівнянний вечір, присвячений сакральній музиці, і його кульмінацією стала виконана кантата *Stabat Mater* Джованні Баттісти Перголезі. Цей шедевр італійського бароко звучав по-новому, в ексклюзивному варіанті, що вразив навіть досвідчених слухачів.

Незабутнє виконання здійснили три талановиті артистки: заслужена артистка України Юлія Терещук (сопрано), лауреат міжнародних конкурсів Марина Годулян (контральто) та Вероніка Струк (клавесин), органістка євангелічно-лютеранської церкви св. Павла. Їхній професіоналізм, злагоджене співробітництво та досконале виконання кожної партії зробили цю програму не просто концертом, а справжнім мистецьким переживанням.

Особливу атмосферу створював супровід живого клавесину, який надав виконанню витонченості та глибини. Звуки цього інструменту, що звучать так легко, але в той же час захоплюють кожним акордом, створювали неповторну ауру барокового стилю.

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Ведуча концерту, музикознавиця Ельвіра Паламарчук, чудово доповнила програму, ознайомивши слухачів з історією епохи бароко та розповівши про специфіку твору, який вони мали честь слухати. Її глибокі знання та захоплення музикою додавали ще більше шарму всьому заходу.

Не можна не відзначити, що концерт пройшов на високому організаційному рівні, створивши атмосферу тепла та комфорту для кожного глядача. Тому не можна не порекомендувати цей концерт всім любителям класичної музики. Наступний захід 13 квітня 2025 року вже викликає великий інтерес, і ми з нетерпінням чекаємо на нові музичні відкриття.





