 Четвертий органний концерт XII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера: «Романтична скрипка»

У неділю, 6 жовтня 2024 року, Лютеранська церква Святого Павла (Одеська кірха) стала місцем неймовірного музичного вечора — Четвертого органного концерту XII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера, який отримав назву «Романтична скрипка». Цей захід зібрав шанувальників класичної музики, які мали можливість насолодитися талантом видатних виконавців.

На концерті виступили заслужена артистка України Олена Єргієва (скрипка) та Вероніка Струк (орган), які вразили слухачів своєю майстерністю та емоційністю виконання. Ведуча концерту, лектор-музикознавець Ельвіра Паламарчук, зуміла створити теплу та дружню атмосферу, розкриваючи цікаві факти про виконувані твори та їхніх авторів.

Концерт розпочався з щирої присвяти до дня загибелі Теофіла Ріхтера. Відкрила програму Чакона для органу українського композитора В. Гончаренка, яку виконала Вероніка Струк, надавши цьому твору особливої глибини та виразності.

Програма концерту включала ряд шедеврів романтичної музики, які зачарували слухачів:

1. Н. Паганіні — *Cantabile*

2. Ф. Шуберт — *Ave Maria*, в обробці Дж. Гарібольді

3. Ф. Шуберт — *Бджілка*, в обробці Г. Зітта

4. Ф. Мендельсон — *Концерт для скрипки з оркестром мі мінор, ор. 64*, перша частина

5. Р. Вагнер — *Листок із альбому*

6. Г. Венявський — *Мазурка ("Куявяк")*

7. Г. Венявський — *Елегійне адажіо, ор. 5*

8. П. Сарасате — *Андалузький романс*

9. К. Сен-Санс — *Інтродукція та Рондо - каприччиозо*

Кожен твір звучав з неперевершеною динамікою та емоціями, вражаючи глядачів своєю різноманітністю та красою. Особливо відзначилися моменти, коли скрипка та орган створювали неймовірну гармонію, переплітаючись у віртуозних діалогах. Четвертий органний концерт став яскравою подією в культурному житті Одеси, підкресливши важливість класичної музики та її здатність об'єднувати людей. Глядачі вийшли з церкви, сповнені натхнення та нових вражень, а виконавці отримали щирі аплодисменти за свою майстерність та відданість музиці.

З нетерпінням чекаємо на нові концерти фестивалю, які продовжують радувати шанувальників класичної музики та дарувати незабутні миті.