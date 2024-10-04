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Учора, 14:00

Не пропустіть Четвертий концерт XII Мiжнародного органного фестивалю iм. Теофiла Рiхтера

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Четвертий концерт XII Мiжнародного органного фестивалю iм. Теофiла Рiхтера, що вiдбудеться 6 жовтня (недiля) о 19.00.

 Концерт присвячюється памяті Теофiла Рiхтера.

Далi пролунає романтична програма для скрипки з органом.

 Концерти фестивалю вiдбуваються у примiщеннi Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла (Одеська кірха) вул. Новосельського, 68

Виконавицi концерту:

 Заслужена артистка Украïни, перша скрипка оркестру Одеськоï обласноï фiлармонiï

ОЛЕНА ЄРГIЄВА (скрипка, Одеса),

 Лауреат мiжнародних конкурсiв, органiстка Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла, концертмейстер Одеського Нацiонального театру опери та балету

ВЕРОНIКА СТРУК (орган, Одеса).

 Ведуча концерту лекторка-музикознавиця Одеськоï обласноï фiлармонiï iм. Д. Ойстраха ЕЛЬВIРА ПАЛАМАРЧУК.

 Запрошення можна придбати перед початком концерту або забронювати за телефоном

📞 +38063 507 2964




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