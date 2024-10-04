Не пропустіть Четвертий концерт XII Мiжнародного органного фестивалю iм. Теофiла Рiхтера

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Далi пролунає романтична програма для скрипки з органом.

Четвертий концерт XII Мiжнародного органного фестивалю iм. Теофiла Рiхтера, що вiдбудеться 6 жовтня (недiля) о 19.00.

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