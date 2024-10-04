Не пропустіть Четвертий концерт XII Мiжнародного органного фестивалю iм. Теофiла Рiхтера

Четвертий концерт XII Мiжнародного органного фестивалю iм. Теофiла Рiхтера, що вiдбудеться 6 жовтня (недiля) о 19.00.
Концерт присвячюється памяті Теофiла Рiхтера.
Далi пролунає романтична програма для скрипки з органом.
Концерти фестивалю вiдбуваються у примiщеннi Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла (Одеська кірха) вул. Новосельського, 68
Виконавицi концерту:
Заслужена артистка Украïни, перша скрипка оркестру Одеськоï обласноï фiлармонiï
ОЛЕНА ЄРГIЄВА (скрипка, Одеса),
Лауреат мiжнародних конкурсiв, органiстка Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла, концертмейстер Одеського Нацiонального театру опери та балету
ВЕРОНIКА СТРУК (орган, Одеса).
Ведуча концерту лекторка-музикознавиця Одеськоï обласноï фiлармонiï iм. Д. Ойстраха ЕЛЬВIРА ПАЛАМАРЧУК.
Запрошення можна придбати перед початком концерту або забронювати за телефоном
📞 +38063 507 2964