 З успіхом відбувся другий концерт Міжнародного органного фестивалю ім. Теофіла Ріхтера «Споглядаючи вічність»

Другий концерт Міжнародного органного фестивалю ім. Теофіла Ріхтера під назвою «Споглядаючи вічність» відбувся 21 вересня 2023 року в євангелічно-лютеранській церкві св. Павла (кірха) за адресою: вул. Новосільського 68, Одеса. Цей захід зібрав численних шанувальників класичної музики, які мали можливість насолодитися вишуканими мелодіями у виконанні талановитих артистів. Концерт проходив за участі київської органістки, заслужена артистка України Ганни Бубнової, яка продемонструвала своє майстерство виконання та київської співачки Валерії Колікової, чий чудовий голос додав особливої глибини кожному виконаному твору. Ведучою концерту стала одеська музикознавиця Ельвіра Паламарчук, яка надала глядачам цінні коментарі про виконувані твори, допомагаючи їм краще зрозуміти контекст і значення музики. Концерт був вражаючим, адже в його програмі прозвучали твори, які об'єднують різні епохи та стилі:

Концерт «Споглядаючи вічність» залишив незабутні враження у глядачів, які мали змогу поринути у світ класичної музики та насолодитися її глибиною. Виконавці вразили присутніх своїм професіоналізмом і чуттєвістю, що зробило цей вечір справжнім святом музики. Органний фестиваль продовжує приваблювати увагу шанувальників класики та стає важливою подією в культурному житті Одеси.