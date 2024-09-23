 З успіхом відбувся другий концерт Міжнародного органного фестивалю ім. Теофіла Ріхтера «Споглядаючи вічність»

Другий концерт Міжнародного органного фестивалю ім. Теофіла Ріхтера під назвою «Споглядаючи вічність» відбувся 21 вересня 2023 року в євангелічно-лютеранській церкві св. Павла (кірха) за адресою: вул. Новосільського 68, Одеса. Цей захід зібрав численних шанувальників класичної музики, які мали можливість насолодитися вишуканими мелодіями у виконанні талановитих артистів. Концерт проходив за участі київської органістки, заслужена артистка України Ганни Бубнової, яка продемонструвала своє майстерство виконання та київської співачки Валерії Колікової, чий чудовий голос додав особливої глибини кожному виконаному твору. Ведучою концерту стала одеська музикознавиця Ельвіра Паламарчук, яка надала глядачам цінні коментарі про виконувані твори, допомагаючи їм краще зрозуміти контекст і значення музики. Концерт був вражаючим, адже в його програмі прозвучали твори, які об'єднують різні епохи та стилі:
- Г. Персел – Рондо з опери «Абделасер»
- Г. Персел – Речитатив і арія Дідони з опери «Дідона та Еней» (вокальна партія Валерії Колікової) відео
- Й. С. Бах – Чотири хоральні прелюдії: «Отче наш», «Коли ми будемо у великій скруті», «Я взиваю до Тебе, Іісусе Христе», «Хто суцільно належить Господеві» відео
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А. Кальдара – «Sebben, Crudele» Арія з опери «Вірність в любові перемагає зраду» (вокальна партіся Валерії Колікової) відео
- Й. С. Бах – Прелюдія і фуга сі-мінор BWV 544 відео
- Д. Бортнянський – Соната фа-мажор (транскрипція для органа Ганни Бубнової)
- С. Гулак-Артемовський – Пісня Оксани «Прилинь, прилинь» з опери «Запорожець за Дунаєм» (виконання Валерії Колікової)
- Й. Брамс – Дві хоральні прелюдії: «Розквітла чарівна троянда», «Облегши душу мою»
- Ф. Пуленк – «Дороги кохання» (виконання Валерії Колікової)
- М. Скорик – «Мелодія» (транскрипція для органа Ганни Бубнової) відео.
Концерт «Споглядаючи вічність» залишив незабутні враження у глядачів, які мали змогу поринути у світ класичної музики та насолодитися її глибиною. Виконавці вразили присутніх своїм професіоналізмом і чуттєвістю, що зробило цей вечір справжнім святом музики. Органний фестиваль продовжує приваблювати увагу шанувальників класики та стає важливою подією в культурному житті Одеси.