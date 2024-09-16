Одесситов и гостей нашего города приглашают на XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ им.Теофила Рихтера.

Фестиваль будет проходить в помещении евангелически-лютеранской церкви св. Павла (кирха) по адресу: ул.Новосельского 68, Одесса.

15 сентября (воскресенье) в 18.00 Открытие фестиваля

ВЕРОНИКА СТРУК (орган),

АНАСТАСИЯ БЛОХА (сопрано) Молдова/Украина,

ЛЕОНИД ПОПОВ (кларнет).



22 сентября (воскресенье) в 18.00

Заслуженная артистка Украины Анна Бубнова (орган) г.Киев.



29 сентября (воскресенье) в 18.00

БЕРНАР СТРУБЕР (орган), г.Страсбург, Франция.



6 октября (воскресенье) в 18.00

Заслуженная артистка Украины ЕЛЕНА ЕРГИЕВА (скрипка),

ВЕРОНИКА СТРУК (орган).



13 октября (воскресенье) в 18.00

СТАНИСЛАВ КАЛИНИН (орган), г.Харьков.

Ведущая концертов лектор-музыковед Одесской областной филармонии им. Д.Ойстраха ЭЛЬВИРА ПОЛОМАРЧУК.

Приглашение можно приобрести перед началом концертов или забронировать по телефону +38063 507 2964