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Учора, 16:00

В Одеській кірсі відбулось відкриття міжнародного органного фестивалю ім. Теофіла Ріхтера

Категорія: Новини / Фоторепортаж


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Одесситов и гостей нашего города приглашают на XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ им.Теофила Рихтера.

Фестиваль будет проходить в помещении евангелически-лютеранской церкви св. Павла (кирха) по адресу: ул.Новосельского 68, Одесса.

15 сентября (воскресенье) в 18.00 Открытие фестиваля
 ВЕРОНИКА СТРУК (орган),
 АНАСТАСИЯ БЛОХА (сопрано) Молдова/Украина,
 ЛЕОНИД ПОПОВ (кларнет).
 
22 сентября (воскресенье) в 18.00
 Заслуженная артистка Украины Анна Бубнова (орган) г.Киев.
 
29 сентября (воскресенье) в 18.00
 БЕРНАР СТРУБЕР (орган), г.Страсбург, Франция.
 
6 октября (воскресенье) в 18.00
 Заслуженная артистка Украины ЕЛЕНА ЕРГИЕВА (скрипка),
 ВЕРОНИКА СТРУК (орган).
 
13 октября (воскресенье) в 18.00
 СТАНИСЛАВ КАЛИНИН (орган), г.Харьков.
 Ведущая концертов лектор-музыковед Одесской областной филармонии им. Д.Ойстраха ЭЛЬВИРА ПОЛОМАРЧУК.
 Приглашение можно приобрести перед началом концертов или забронировать по телефону  +38063 507 2964

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