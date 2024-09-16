Одесситов и гостей нашего города приглашают на XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ им.Теофила Рихтера.
Фестиваль будет проходить в помещении евангелически-лютеранской церкви св. Павла (кирха) по адресу: ул.Новосельского 68, Одесса.
15 сентября (воскресенье) в 18.00 Открытие фестиваля
ВЕРОНИКА СТРУК (орган),
АНАСТАСИЯ БЛОХА (сопрано) Молдова/Украина,
ЛЕОНИД ПОПОВ (кларнет).
22 сентября (воскресенье) в 18.00
Заслуженная артистка Украины Анна Бубнова (орган) г.Киев.
29 сентября (воскресенье) в 18.00
БЕРНАР СТРУБЕР (орган), г.Страсбург, Франция.
6 октября (воскресенье) в 18.00
Заслуженная артистка Украины ЕЛЕНА ЕРГИЕВА (скрипка),
ВЕРОНИКА СТРУК (орган).
13 октября (воскресенье) в 18.00
СТАНИСЛАВ КАЛИНИН (орган), г.Харьков.
Ведущая концертов лектор-музыковед Одесской областной филармонии им. Д.Ойстраха ЭЛЬВИРА ПОЛОМАРЧУК.
Приглашение можно приобрести перед началом концертов или забронировать по телефону +38063 507 2964