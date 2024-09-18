Концерт в Одеському літературному музеї: музика, емоції та творчість

14 вересня 2024 року в Одеському літературному музеї, розташованому в величному палаці князів Гагаріних, відбувся вражаючий концерт, який об'єднав таланти провідних українських артистів. Цей захід не лише підкреслив культурну значущість музею, а й створив неймовірну атмосферу, сповнену музики та емоцій.

Концерт розпочала випускниця Одеської музичної академії імені А.В. Нежданової Люсія Дун, яка виконала "Розповідь Мімі" з опери Джакомо Пуччіні «Богема». Її виконання стало чудовим вступом до культурного заходу.

Далі на сцену вийшла Наталя Каданцева, солістка Одеського національного академічного театру опери та балету, яка представила арію Леонори з опери Гайтано Доніцетті «Фаворитка». Її потужний голос і емоційність виконання підкорили слухачів, а ніжний дует з Наталією Ткачук з опери Люсьєна Деліба «Лакме» додав романтичного звучання концерту. Заворожила слухачів і Арія Цариці ночі з опери Вольфганга Амадея Моцарта «Чарівна флейта», яку виконала заслужена артистка України Наталія Ткачук. Її майстерність у виконанні цієї складної партії вразила всіх присутніх. Серед різноманіття виступів, соло на трубі Володимира Барановського, який представив яскравий твір Жозефа Арбана «Венеціанський карнавал», зануривши слухачів у атмосферу та святковий настрій нестримних італійських веселощів, перед Великим постом. Справжнім святом гумору став комічний дует Карася та Одарки з опери Станіслава Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», виконаний Наталією Каданцевою та Юрієм Дударом. Партію фортепіано бездоганно виконав Володимир Кочнев, надавши дуету додаткової енергії. Сучасні ноти додали молоді артистки з номером «Танго клуб» Романа Молінеллі, в якому солістка Богдана Баранська виконала соло на саксофоні, супроводжувана партією фортепіано Марини Кирилишеної. Завершив концерт емоційний виступ Наталії Ткачук, яка виконала улюблену народом пісню «Ой, піду я межи гори» Анатолія Кос-Анатольського. Цей номер став прекрасним фіналом концерту наповненим традиційними українськими мотивами.

Талановиті артисти подарували слухачам незабутні миті, які залишаться в пам'яті надовго. Ведучою заходу була Наталія Каданцева, яка підкреслила значення кожного виступу і створила теплу атмосферу.

Одеський літературний музей ще раз довів, що є не лише місцем для зберігання культурної спадщини, а й активним учасником сучасного культурного життя міста Одеси.