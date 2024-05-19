Чарівність звуків: Магія концерту духового оркестру

17 травня у Великій залі ОНМА ім. А. В. Нежданової відбувся концерт-іспит з диригування духовим оркестром. Немає нічого чарівнішого, ніж момент, коли звуки духового оркестру наповнюють простір концертної зали, ніби створюючи мальовниче полотно звукових емоцій. У виконанні молодих талановитих музикантів неповторне звучання оркестру стає магічною подорожжю через часи, емоції та неймовірні образи. Диригент Євген Поліщук у Симфонічній картині «Битва за Київ» зміг передати слухачам бурхливі перипетії та героїчні подвиги. Цей твір, написаний Браяном Балмаджесом, переносись вас у світ величного єднання духу українського народу на тлі трагічних подій. Виконавцям повністю вдалося передати створене автором монументальне полотно неперевершеної краси.

А потім, наче вихор музичних фантазій, звучить увертюра до опери «Чарівна флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. Диригент Євген Поліщук зміг блискуче впоратися зі своїм непростим завданням та відкрити двері у світ магії та загадок дивного Моцарта. У результаті кожна нота цього твору немов чарівний заклинач, пробуджувала у слухачах почуття захоплення. Але духовий оркестр не тільки передає велич і чаклунство, а й пожвавлює світ кінематографа. Музика до фільму «Як приручити дракона?» Джона Пауелла, у виконанні духового оркестру під диригуванням Миколи Катинського, змусило серця слухачів битися швидше від хвилювання та пригод, немов вони самі стають частиною фантастичного світу драконів та героїв кіносаги.

Не менш захоплююче звучить симфонічна поема «Пілатус: Гора драконів» Стівена Рейнеке, яку виконує оркестр під умілим керівництвом того самого Миколи Катинського. Ця музична картина ніби занурює нас у чарівну країну, сповнену таємничих істот та незвіданих пригод. Однак, можливо, справжня магія духового оркестру розкривається у моментах інтимності та глибини. Сюїта для туби Дона Хаддада, у виконанні соліста Валентина Симона та диригента Олексія Доноаге, своїм віртуозним виконанням, глибокою та мелодійною грою підкорила серця слухачів.

А як можна не захоплюватися симфонічною поемою «Доля богів» Стівена Рейнеке, яку виконує оркестр під керівництвом Владислава Семеліта. Потужний монументальний твір вражає своєю грандіозністю. Ця музика закликає слухача задуматися про вічність і таємничість, про незбагненні сили, які панують над нашим світом. Завершуючи цю музичну подорож, концертна прелюдія і фантазія на тему опери «Ріголетто» Джузеппе Верді у виконанні соліста Олексія Кравця і під керівництвом того ж Владислава Семеліта, немов укладають у собі всю драматургію і пристрасть італійської опери, перетворюючи повітря на вибух та чуттєвість вічного сюжету.

Таким чином, концерт духового оркестру під умілим керівництвом молодих диригентів, які вже опанували майстерність, — це не просто музичний виступ, це справжнє занурення у світ краси, чарівництва та емоцій, що залишає незабутні враження в серцях не тількі слухачів, а й професіоналів. Шановна державна комісія підбила підсумки концертного виступу, зокрема, її голова Володимир Врублевський диригент Одеського національного академічного театру опери та балету висловив глибоке задоволення високим професіоналізмом виступаючих.

Хочеться висловити глибоку вдячність відомому педагогові керівнику оркестру заслуженому артисту України, професору Володимиру Михайловичу Лясоті, Завідувачу кафедри духових та ударних інструментів заслуженому діячеві мистецтв України, професору Зіновію Павловичу Буркацькому та всьому педагогічному колективу Одеської національної музичної академії імені О. В. Нежданової за трепетне збереження класичного музичного мистецтва.