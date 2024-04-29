У день народження Одеської кірхи відкрився Весняний ярмарок

З 28 квітня по 5 травня з 11:00 до 21:00 у дворику Одеської кірхи проходитиме традиційний Весняний ярмарок.

Як повідомляють організатори, мета ярмарку — підтримати одеситів та гостей міста, зокрема переселенців, створити радісний весняний настрій. Організувати безпечний та комфортний простір для дітей та дорослих.Ч

Відкриття ярмарку проходило як завжди яскраво та весело виступали чудові дитячі та дорослі творчі самодіяльні колективи, створюючи незабутню атмосферу свята. Квітнева нестійка погода, анітрохи не завадила всім бажаючим приєднатися до всього свята.

Вхід до дворика Одеської кірхи вільний. Хочете - просто милуйтеся-насолоджуйтесь, хочете - купуйте все, що побачите. А побачити можна багато, це і вироби майстрів рукоділля і, звичайно ж, свято смаку.

Гостей зустрічає і традиційний фудкорт (все готується прямо на очах, аромат страв так і манить!). Лотки з прикрасами та сувенірами, натуральною продукцією, квести для дітей та концерти – все до ваших послуг. Все без винятку простір ярмарку став яскравою фотозоною, вам тут раді і вам тут усміхаються, хоч і спеціально влаштовані фотозони теж є.

Наша довідка

28 квітня рівно 200 років тому 1824 року на місці спорудження сучасного Лютеранського собору Святого Павла було закладено перший камінь у фундамент будівлі Одеської кірхи.

Храм зведений за проектом Франца Боффо та за участю архітекторів Дж. Фраполлі та Георгія Торічеллі у 1824-1828 роках. Кірха сьогодні

Своєрідною домінантою відкриття Весняного ярмарку став виступ Духового симфонічного оркестру Одеської національної музичної академії імені О. В. Нежданової під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Михайловича Лясоти.

В. А. Моцарт "Чарівна флейта" Увертюра. в Одеській кірсі - Німецька Євангелічно-Лютеранська церква Святого Павла

Розклад виступів творчих колективів

01.05. середа

13:00-14:00 дитячий хор (двір)

14:30-16:00 дитячий танцювальний колектив (двір)

04.05. субота

16:00-17:00 – дитячий танцювальний колектив (двір)

05.05. неділя

12:30-14:00 – дитячий танцювальний колектив (двір)

14:00 хор

Важлива деталь: 20 відсотків усіх зібраних на ярмарку коштів підуть на потрібні наші ЗСУ.