В одесской Кирхе (Лютеранской Церкви Святого Павла) целых восемь дней с 11:00 до 22:00. будет работать Летняя ярмарка.

Любая праздничная ярмарка одесской Кирхе - это всегда праздник вкуса во всех смыслах этого слова - вкуса эстетического и самого, что ни на есть, вкуса гастрономического. Ярмарка, продлится целых восемь дней.

Ярмарка посвящена трем летним праздникам – Пятидесятнице, Святой Троице и Дню защиты ребенка.

В первый же день работы ярмарки батут, игровую площадку сразу заполонили юные посетители, пока их мамы, папы и дедушки с бабушками знакомятся с представленной сувенирной и гастрономической продукцией, художественными изделиями мастеров.

Посетителей ярмарки ожидают музыкальные программы и разнообразные сюрпризы. Все восемь дней ярмарка работает с 11:00 до 22:00.

Ярмарки в одесской Кирхе на Новосельского, 68 это уже устоявшаяся традиция. В начале года, здесь же проходили Рождественская ярмарка, Пасхальная ярмарка, а сегодня мы имеем удовольствие наслаждаться Летней ярмаркой, которая открылась в День Пятидесятницы 28 мая и продлится до 4 июня включительно.