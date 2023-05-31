В одесской Кирхе (Лютеранской Церкви Святого Павла) целых восемь дней с 11:00 до 22:00. будет работать Летняя ярмарка.

Любая праздничная ярмарка одесской Кирхе - это всегда праздник вкуса во всех смыслах этого слова - вкуса эстетического и самого, что ни на есть, вкуса гастрономического. Ярмарка, продлится целых восемь дней.



Ярмарка посвящена летним праздникам – Пятидесятницы - Святой Троицы и Дню защиты детей.

Особенно насыщенным был первый день ярмарки. 28 мая она началась с торжественного открытия в 11.15 после праздничного богослужения. Красиво, разнообразно, интересно, вкусно: так в одесской Кирхе (Лютеранской Церкви Святого Павла) проходит уже третий день Летней ярмарки! Здесь очень вкусно готовят разнообразные лакомства, доносятся ароматы жареных на гриле овощей, мяса, знаменитых немецких колбасок, летних салатов, напитков.

Каждый лоток с сувенирами, неповторим! Здесь и бижутерия и изделиями кружевниц, и многое другое, изготовленное талантливыми руками мастеров – это целый мир затейливого прикладного искусства!

«Цель ярмарки – поддержать одесситов и гостей города, в том числе и внутренне перемещенных лиц; создать безопасное и комфортное пространство для детей и взрослых, а также собрать средства в поддержку ВСУ», – рассказывают организаторы ярмарки.

И хотя ярмарка удовлетворяет абсолютно разным возрастным запросам, особое внимание на ярмарке уделено – детям. Они рисуют, проходят мастер-классы по нанесению аквагрима, играют на специально устроенной площадке. Особый восторг у маленьких посетителей вызывает батут, где можно прыгать до изнеможения.

В первый же день работы ярмарки батут, игровую площадку сразу заполонили юные посетители, пока их мамы, папы и дедушки с бабушками знакомятся с представленной сувенирной и гастрономической продукцией, художественными изделиями мастеров.

Посетителей ярмарки ожидают музыкальные программы и разнообразные сюрпризы. Все восемь дней ярмарка работает с 11:00 до 22:00.

Ярмарки в одесской Кирхе на Новосельского, 68 это уже устоявшаяся традиция. В начале года, здесь же проходили Рождественская ярмарка, Пасхальная ярмарка, а сегодня мы имеем удовольствие наслаждаться Летней ярмаркой, которая открылась в День Пятидесятницы 28 мая и продлится до 4 июня включительно.