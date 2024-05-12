Молодість та майстерність. У Міському саду відбувся виступ духового оркестру студентів ОНМА ім. А.В.Нежданової

Традиція виступів оркестрів en plein air (фр.) — «на відкритому повітрі» у Міському саду поринає глибоко в історію Одеси. Ніхто вже точно не може сказати, у якому році виступив для одеської публіки перший оркестр. Можна лише з упевненістю стверджувати, що це сталося десь у ХIХ столітті. Вже в наш час пандемія, а згодом війна порушили цю добру традицію виступів оркестрів в Одесі. Але зв'язок часів, на щастя, не перервався! І ось, у суботу 11 травня, у Міському саду відбувся виступ духового оркестру студентів ОНМА ім. О.В.Нежданової під управлінням художнього керівника, заслуженого артиста України, професора Володимира Лясоти. Чарівні музичні звуки високої класики знову пестили слух одеситів та гостей нашого міста. Люди стікалися звідусіль, оточуючи старовинну ротонду, де розташувався оркестр. Звуки музики як прибережні хвилі то шалено кидалися з чарівним натиском, наче вихор залучаючи слухачів у нестримному галопі, то ніжно розтікалися в просторі, вводячи слухачів у стан зачарованості. Один твір змінювався іншим, залишаючи себе незабутнє враження. І раптом гармонійні звуки оркестру, за якими так скучила Одеса, були варварськи перервані нав'язливим виєм серен повітряної тривоги… Але навіть і вони не змогли порушити піднятий весняний настрій, подарований зустріччю з прекрасним. Тривога закінчилася і концерт продовжився. Весь цей час вдячна публіка не розходилася, чекаючи на продовження чудодії!

Відомий класик якось сказав: «Оркестру ніколи не знайдуть заміни. Коли сто людей, кожна з яких індивідуальність, складаються в єдине звукове поле, яке все пробиває наскрізь».

Таким, поза всяким сумнівом, став незабутній виступ духового оркестру студентів ОНМА ім. А.В.Нежданової. Хочеться висловити глибоку подяку художньому керівнику оркестру диригенту та знаному педагогові Володимиру Лясоті за той величезний внесок, який він робить у збереженні традицій високої класики у виконавському мистецтві, виховуючи талановиту молодь. Це був унікальний захід — за духом, відчуттями. Особисто я отримав фантастичну насолоду!