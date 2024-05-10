У Міському саду виступить духовий оркестр студентів ОНМА ім. А.В.Нежданової

Однією з візитівок та традицій Одеси з позаминулого сторіччя стали виступи духових оркестрів у Міському саду. Грали різні оркестри – військові та морські, цивільні. Тепер добра традиція повертається. У Міському саду відбудеться без перебільшення визначна культурна подія. Для одеситів та гостей міста виступить духовий оркестр студентів ОНМА ім. А.В.Нежданової. Для уславленого колективу притаманні молодість і майстерність, а запорукою майстерності, як завжди виступить знаний педагог, художній керівник та диригент, заслужений артист України, професор Володимир Лясота.

ПРОГРАМА КОНЦЕРТУ

духового оркестру студентів ОНМА ім. А.В.Нежданової

ВЕЛИЧ ЛЮБОВІ

11 травня 2024 о 15.00 ОДЕСА, Міський сад

Художній керівник та диригент заслужений артист України, професор Володимир ЛЯСОТА

Диригує

ПОЛІЩУК Євгеній

Б.Балмаджес Битва за Київ

Диригує

КАТИНСЬКИЙ Микола

Д.Повелл Музика з к/ф «Як приручити Дракона?»

Диригує

ДОНОАГЕ Олексій

С.Рейнеке Симфонічна поема «Доля богів»

Диригує

СЕМЕЛІТ Владислав

Ф.Спарк Концертна прелюдія

Диригує

ВАСИЛЬЧЕНКО Руслан

Р. Планкетт Увертюра до оперети «Корневільські дзвони»

Диригує

ЛЯСОТА Володимир

Х. Розас Вальс «Над хвилями»

Ж. Арбан Варіації на тему «Карнавал в Венеції»

для труби з духовим оркестром

Соліст Володимир БАРАНОВСЬКИЙ

Джеймс Річ Балаканина саксів Солістка Алевтина Мамалі

Диригує ПОЛІЩУК

Каунт Бейсі Політ двох пташок

Диригує ДОНОАГЕ Олексій

Густав Ренц Цирк Ренца Соліст Ілля Косінський

Диригує ПОЛІЩУК Євгеній

Ґерд Кете та Роланд Гек, обр. Йохан де Мей. «The Glory of Love», «Слава любові»

Диригує

КИРИЛИШЕНА Марина

А.Менкен Музика з к/ф «Красуня і Чудовисько»

Е.Юбель Королівський марш Буд ласка приходьте на свято класичної музики, не пожалкуєте!