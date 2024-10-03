Одеській кірсі виступить Black Sea Orchestra з оновленою українською програмою

Місто Одеса, Вул. Новосельського, 68 — 20 жовтня о 17:00 у Кафедральному Соборі святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відбудеться концерт камерного оркестру Black Sea Orchestra з програмою «Українські фрески».

Цей проєкт вже встиг завоювати серця одеситів, адже українська музика — це справжня душа нашого народу. Вона пронизана історією, мріями та надіями поколінь. Програма «Українські фрески» має на меті об'єднати людей, підняти дух у важкі часи і надати надію на світле майбутнє.

На концерті глядачі матимуть можливість насолодитися різноманіттям української музики — від старовинних народних пісень до сучасних композицій. Особливістю виступу стане поєднання інструментів різних культур, що надасть звучанню нових відтінків та емоцій.

Під орудою талановитої диригентки Олесі Пістової, музиканти оркестру обіцяють незабутнє дійство, яке не залишить байдужими навіть найвибагливіших слухачів.

Запрошуємо всіх, хто цінує українську культуру та музику, відвідати цей концерт і насолодитися чудовою атмосферою, створеною живою музикою.

Для отримання додаткової інформації будь ласка, звертайтеся за телефоном: +38 095 645 36 76

Не пропустіть цю унікальну можливість стати частиною музичного свята!