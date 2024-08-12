Суслужіння заради Віри і Надії. Україну відвідав Епископ Магдебурга Йохан Шнайдер

З 8 по 11 серпня євангелічно-лютеранські громади Одеської області мали честь приймати Регіонального Епископа Магдебурга Євангелічно-лютеранської церкви центральної Німеччини, доктора Йохана Шнайдера та його дружину, доктора Аріан Шнайдер. Візит гостей став важливою подією для місцевих євангелічно-лютеранських громад, які мали можливість поділитися своїми досвідом і служінням у цей важкий час для України.

Під час перебування в Україні єпископ Йохан Шнайдер ознайомився з життям трьох євангелічно-лютеранських громад, які активно працюють на благо суспільства, намагаючись допомогти постраждалим від війни. Гості також мали можливість зустрітися з переселенцями з Херсонської області, які наразі мешкають на території церкви в Петродолинському. Ці зустрічі стали важливим нагадуванням про те, як важливо підтримувати і допомагати людям, що потерпають від наслідків війни.

На завершення свого візиту, єпископ Йохан Шнайдер провів богослужіння з Причастям в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України. Це богослужіння стало символом солідарності та підтримки, надаючи можливість громадам поділитися своєю вірою і надією в ці непрості часи.

«Ми дуже вдячні нашим гостям за їх сміливість приїхати в Україну! Такі візити - знак солідарності та підтримки, а також - можливість побачити та почути людей, що потерпають від війни», - написав у своєму facebook пастор Олександр Гросс, Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України

Такі візити є незамінними, адже вони дозволяють побачити і почути людей, які страждають, та надати їм необхідну підтримку і розуміння.