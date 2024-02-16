Міжнародні партнери з Германії допомагають змінити життя на краще

Пс. 126:1:

"Якщо ГОСПОДЬ не будує дому, марно працюють

над ним будівничі. Якщо ГОСПОДЬ

не стереже міста, марно пильнує охорона."

Перед богослужінням Попільної середи, яка знаменує у лютеран початок Великого посту, відбулось освячення нових будиночків для переселенців з Херсонської області. Два будинка по 39м2 збудовані на території церковного комплексу в селі Петродолинському та підключені до всіх комунікацій. До кінця тижня планується закупити всі необхідні меблі та посуд для кухонь. І вже з понеділка очікується приїзд на першої родини зі Зміївки. Все це наслідок успішної співпрації з Gustav-Adolf-Werk e.V., як основним донором проєкту, а також MLV - Martin Luther Verein in Bayern e.V. та Nordisk Östmission . Треба зауважити, що крім грошей в цей проект вкладено багато праці наших переселенців, які будували фундаменти та комунікації. Довідка редакції

Товариство Густава-Адольфа є союзом членів євангелічно-лютеранської Церкви для підтримки братів і сестер по вірі в Німеччині, Австрії та інших країнах. Засноване в 1832 році в Лейпцигу і названо на згадку шведського короля Густава II Адольфа, який прийшов на допомогу лютеранам Німеччини під час Тридцятирічної війни.

У січні цього року Одесу відвідали гості з Германії - представники міжнародних партнерів, доктор Маріо Фішер Генеральний секретар Спільноти євангелічних церков Європи та Енно Хаакс Генеральний секретар «Густав Адольф Верк».

«Ми приїхали сюди з Германії щоб допомагати общинам Лютеранської церкви тут в Одесі. Крім того, ми допомагаємо 50 реформаторським церквам у світі. Наша мета допомогти облаштувати церковні будівлі і допомогти громадам, що такої допомоги потребують. Ми працюємо для того, щоб будівлі церкви були красиві та привабливі», - підкреслив Генеральний секретар «Густав Адольф Верк» Енно Хаагс.

В рамках візиту Енно Хаакс та Маріо Фішер завітали до церковних громад Одеської області. В Петродолинському поважні гості познайомилися з родинами біженців з прифронтового села Зміїівка. Вони дізналися про ситуацію в селі під час війни та численні руйнування, які були заподіяні російськими військами. За підтримки Gustaw-Adolf-Werk на території церковного центру будуються модульні будинки, які здатні вмістити тих, хто постраждав від війни.

«Така солідарна праця принесе, сподіваємось, спокій та захист нашим людям, що тікають від великої війни. Дякую Богу та кожній людині, дотичній до цього чуда! Нехай Господь благословить кожного з Вас!», - пише у своєму facebook Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України, пастор Олександр Гросс.



