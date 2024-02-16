Міжнародні партнери з Германії допомагають змінити життя на краще

Пс. 126:1:
"Якщо ГОСПОДЬ не будує дому, марно працюють
над ним будівничі. Якщо ГОСПОДЬ
не стереже міста, марно пильнує охорона."
Перед богослужінням Попільної середи, яка знаменує у лютеран початок Великого посту, відбулось освячення нових будиночків для переселенців з Херсонської області. Два будинка по 39м2 збудовані на території церковного комплексу в селі Петродолинському та підключені до всіх комунікацій. До кінця тижня планується закупити всі необхідні меблі та посуд для кухонь. І вже з понеділка очікується приїзд на першої родини зі Зміївки. Все це наслідок успішної співпрації з Gustav-Adolf-Werk e.V., як основним донором проєкту, а також MLV - Martin Luther Verein in Bayern e.V. та Nordisk Östmission . Треба зауважити, що крім грошей в цей проект вкладено багато праці наших переселенців, які будували фундаменти та комунікації. Довідка редакції
Товариство Густава-Адольфа є союзом членів євангелічно-лютеранської Церкви для підтримки братів і сестер по вірі в Німеччині, Австрії та інших країнах. Засноване в 1832 році в Лейпцигу і названо на згадку шведського короля Густава II Адольфа, який прийшов на допомогу лютеранам Німеччини під час Тридцятирічної війни.
У січні цього року Одесу відвідали гості з Германії - представники міжнародних партнерів, доктор Маріо Фішер Генеральний секретар Спільноти євангелічних церков Європи та Енно Хаакс Генеральний секретар «Густав Адольф Верк».
В рамках візиту Енно Хаакс та Маріо Фішер завітали до церковних громад Одеської області. В Петродолинському поважні гості познайомилися з родинами біженців з прифронтового села Зміїівка. Вони дізналися про ситуацію в селі під час війни та численні руйнування, які були заподіяні російськими військами. За підтримки Gustaw-Adolf-Werk на території церковного центру будуються модульні будинки, які здатні вмістити тих, хто постраждав від війни.