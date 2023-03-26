Ральф Майстер: ми молимось за справедливий мир

В рамках візиту до України Керуючого Єпископа Об'єднання Євангелічно-лютеранських церков Німеччини Ральфа Майстера (Ralf Meister). Ранком 23 березня в церкві Св.Павла (Одеська кірха) відбулася молитва за справедливий мир.

Молитовне богослужіння проводили спільно Єпископ Ральф Майстер и пастор громади св.Павла Олександр Гросс.

У своїй промові до вірян Ральф Майстер підкреслив, що мир, якщо він не справедливий не може бути довгостроковим і бажаним для обох сторін.

Після молитовного богослужіння поважні гості із Німеччини відповіли на запитання присутніх ЗМІ та вірян.

«Починаючи з 24 лютого у мене виникло бажання неодмінно бути з вами в вашій громаді, наші відносини мають довгу історію, для нас дуже важливо зустрічатися з людьми, які вже більше року живуть в умовах жахів війни, для нас це важливо насамперед для того щоб спілкуватися з ними, підтримати їх, щоб люди знали що вони не кинуті, вони не забуті. Всі наші громади, громади наших церков, ми бажаємо миру, ми молимося за вас. Всі наші громади гостинно відкрили двері для тих хто покинув країну, ми відкрили не тільки двері, ми відкрили своє серце. І в моєму серці завжди є місце для вас і міститься бажання знаходитись разом з вами. І я дуже вдячний вам за те що в такі важки часи ви піймаєте нас і знайшли змогу прийти у цей храм. Ви в зв’язку, ви з підтримкою лютеранських церков Німеччини», - зазначив Керуючий Єпископ Об'єднання Євангелічно-лютеранських церков Німеччини Ральф Майстер (Ralf Meister).

«Доповняючи виступ пана Ральфа Майстера хочу зазначити, що ми не тільки молимося за мир в Україні, а також зробили багато проектів за для підтримки людей в Україні і частина цих проектів направлена і на ваше місто. Я хочу сказати, що люди в Німеччини готові допомагати і вони допомагають і готові підтримувати наш мир», - підкреслив Вищий церковний радник, доктор, речник Об'єднання Євангелічно-лютеранських церков Німеччини Франк Хофманн (Frank Hofmann).





«Я хотів би подякувати громадянам Німеччини за підтримку. Побажати вам щастя, любові і здоров’я і сказати, що нас об’єднує історія. В нашому краї більше двохсот років жила і працювала велика німецька громада. Колоністи з Німеччини зробили вагомий вклад у розвиток нашого краю, що відображено в масштабній виставці що експонується поряд у пасторському домі. І я хотів би щоб цю виставку побачила вся Європа, тому що це жива історія, а ми нащадки тих видатних людей», - Голова Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Юрій Работін.





«Ми побачили цю виставку і нам зрозумілі стали глибокі відносини Німеччини і цього міста, які вони різноманітні і я з вами погоджуюсь, цю виставку потрібно привезти до Німеччини, щоб ще більше німців побачили і зрозуміли на скільки ми близькі», - відповів Ральф Майстер.

«Я дуже вдячний вам, що приїхали до Одеси, але я хотів би запитати яким чином ви бачите нашу взаємодію після перемоги, зрозуміло, що все буде змінюватись після війни, як ви казали у своєму зверненні «війна це неприродний стан». Як ви бачите нашу взаємодію вже в наступному справедливому мирі, про який ви сьогодні говорили?», - запитав відвідувач церкви.

«Ми приїхали в складні часи, але війна не лише рушить, а ще й будує, це нові відносини між людьми між церквами будуть побудовані і дуже часто саме в часи випробувань такі відносини стають глибше і ґрунтовніше, Ми бачимо Україну в Європейському союзі бачимо поглиблення відносин не тільки між церквами і громадами, а й між народами», - відповів Ральф Майстер.





«Я хочу ще доповнити, для нас Схід це був завжди Росія вся історія з нею пов'язана. Але ця війна показала, що східні країни різноманітніші і Україна це самостійна країна, яка гідна свого розвитку. Зараз кордон між Заходом та Сходом буде проходити іншими кордонами. І ми розуміємо як мало ми знаємо про країни східної Європи, кожна з них буде рухатися своїм шляхом розвитку і ми розуміємо, що це правильно і так має бути» - доповнив Франк Хофманн.





По завершенні молитовних заходів у Пасторському будинку Одеської кірхи – Лютеранської Церкви Святого Павла відбувся круглий стіл за участю представників з Німеччини з заступником Керівника управління ООДА в сфері релігій Різниковою Ярославою Олексіївною та пастором громади св. Павла Гроссом Олександром по темі: "Релігійне життя та наслідки війни для релігійних організацій в Україні".