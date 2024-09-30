Третій концерт ХІІ міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера оставив незабутні враження

Цієї неділі, 29 вересня, у Німецькій Лютеранській церкві Святого Павла, відбувся вражаючий концерт ХІІ міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Французький органіст Бернар Струбер, який прибув в Україну спеціально для участі у цьому заході, захопив одеську публіку своєю майстерністю та натхненням, яке звучало в кожному акорді. Концерт розпочався з твору "Галантна Індія" (1735) Жана Філіпа Рамо, що відразу налаштувало слухачів на романтичний лад. Наступні композиції включали увертюру, бубен та рондо у транскрипції самого Струбера, а також Прелюдію та фугу соль мажор BWV 541 Йоганна Себастьяна Баха, яка вразила аудиторію своєю складністю та глибиною. Серед інших виконаних творів були **Адажіо з "Великодньої ораторії"** Баха та Прелюдія і фуга соль мінор (1912) Моріса Дюпре, які продемонстрували майстерність органіста у виконанні класичних творів. Особливу увагу привернув твір «Uhrlicht» з Симфонії № 2 Густава Малера у транскрипції Бернара Струбера, що зворушив присутніх. Також звучали «Токката» Едгара Гігу та «Поргі та Бесс» Джорджа Гершвіна, для яких Струбер підготував цікаву імпровізацію, додавши нових фарб до відомого твору.

Завершив концерт всепереможний хіт Weather Report з альбому "Birdland"(1973), чудовий твір-класика ньюйорського джазу на стику джазу та року, що згодом перетворилася на джазовий стандарт.

На знак вдячності та визнання своїх заслуг, президент фестивалю Вероніка Струк вручила Бернару Струберу почесний диплом лауреата, а публіка щиро аплодувала, викликавши тривалі овації. Зал був переповнений, а ведуча концерту, відома музикознавиця Ельвіра Паламарчук, додала особливого шарму цьому заходу. Попереду ще два концерти фестивалю, тож запрошуємо всіх до Одеської Кірхи святого Апостола Павла! Не пропустіть можливість насолодитися неймовірною музикою та атмосферою цього чудового фестивалю!