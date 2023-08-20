В Одесі відбудеться черговий рок-фестиваль «Пікейні жилети" імені Ігоря Ганькевича»

Місце проведення: м. Одеса, центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, концертний майданчик «Мушля»; Час проведення: 27.08.2003 року, з 14.00 до 22.00 год.
У прес-центрі Одеської регіональної організації НСЖУ відбулась зустріч організаторів рок-фестивалю «Пікейні жилети» імені Ігоря Ганькевича» з журналістською спільнотою міста.
До Дня Незалежності України. У рамках акції «З піснею д о Перемоги» проводиться Одеський рок-фестиваль імені Ігоря Ганькевича «Пікейні жилети. Рок-фронту».
Організатор: Комунальне підприємство «Парки Одеси», при підтримці Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради;
Партнери фестивалю: Одеське регіональне відділення Національної спілки журналістів України; Арт-клуб «Музей»
У програмі виступи музичних колективів:
- «Childrens»
- «Друже Музико»
- «Поворот гвинту»
- Анатолій Сєбов
- Стас Подлипський та гурт «КУЛ»
- «Sunflowers»
- «Waters»
- «Династія» та інших.