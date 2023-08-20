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Сьогодні, 16:00

В Одесі відбудеться черговий рок-фестиваль «Пікейні жилети" імені Ігоря Ганькевича»

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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 Місце проведення: м. Одеса, центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, концертний майданчик «Мушля»; Час проведення: 27.08.2003 року, з 14.00 до 22.00 год.

 У прес-центрі Одеської регіональної організації НСЖУ відбулась зустріч організаторів рок-фестивалю «Пікейні жилети» імені Ігоря Ганькевича» з журналістською спільнотою міста.

До Дня Незалежності України. У рамках акції «З піснею д о Перемоги» проводиться Одеський рок-фестиваль імені Ігоря Ганькевича «Пікейні жилети. Рок-фронту».

Організатор: Комунальне підприємство «Парки Одеси», при підтримці Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради;

Партнери фестивалю: Одеське регіональне відділення Національної спілки журналістів України; Арт-клуб «Музей»

У програмі виступи музичних колективів:

  • «Childrens»
  • «Друже Музико»
  • «Поворот гвинту»
  • Анатолій Сєбов
  • Стас Подлипський та гурт «КУЛ»
  • «Sunflowers»
  • «Waters»
  • «Династія» та інших.

    У випадку повітряної тривоги концерт припиняється. Учасники та глядачі проходять до найближчого бомбосховища.

Телефон для довідок: 0633007874 




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