В Одесі відбудеться черговий рок-фестиваль «Пікейні жилети" імені Ігоря Ганькевича»

Місце проведення: м. Одеса, центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, концертний майданчик «Мушля»; Час проведення: 27.08.2003 року, з 14.00 до 22.00 год.

У прес-центрі Одеської регіональної організації НСЖУ відбулась зустріч організаторів рок-фестивалю «Пікейні жилети» імені Ігоря Ганькевича» з журналістською спільнотою міста.

До Дня Незалежності України. У рамках акції «З піснею д о Перемоги» проводиться Одеський рок-фестиваль імені Ігоря Ганькевича «Пікейні жилети. Рок-фронту».

Організатор: Комунальне підприємство «Парки Одеси», при підтримці Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради;

Партнери фестивалю: Одеське регіональне відділення Національної спілки журналістів України; Арт-клуб «Музей»

У програмі виступи музичних колективів:

«Childrens »

«Друже Музико»

«Поворот гвинту»

Анатолій Сєбов

Стас Подлипський та гурт «КУЛ»

«Sunflowers»

«Waters»

«Династія» та інших. У випадку повітряної тривоги концерт припиняється. Учасники та глядачі проходять до найближчого бомбосховища.

Телефон для довідок: 0633007874