Дивовижні таланти в залі Одеської кірхи

У величному залі Одеської кірхи – Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла відбувся незабутній концерт, в якому гармонійно переплелися висока класика і народна традиція. Присвячений він був – Дню Захисту Дітей. Нарядні хлопчики та дівчатка, які заповнили собою зал, представляли різноманітні творчі дитячи колективи. Концерт розпочався виступом ансамблю скрипалів «Fireflles» («Світлячки»), який відомий своєю талановитістю та вмінням принести радість своїм слухачам. Колектив представляє КЗПСО Мистецьку школу № 5 міста Одеса, а керують їм викладачі Оксана Прокопенко та Ксенія Гончаренко. Ці відомі в Одесі талановиті музиканти не лише дарують свої знання молодому поколінню, але й виховують у них любов до мистецтва та краси музики. Програма виступу включала твори різних епох і жанрів, що дозволило аудиторії насолодитися різноманіттям музичних стилів та настроїв. Починаючи з відомої «Оди на Радість» Людвіга ван Бетховена, яка принесла у зал атмосферу святкування та єднання, ансамбль переходив від витончених мелодій Моцарта до яскравості українських народних пісень. Виконані були такі шедеври, як "Allegretto" Моцарта, яке переповнене легкістю та грацією, та українські народні пісні "Реве та стогне Дніпр широкий" та "Ой у лузі червона калина", які звучали по особливому вражаючи.

Атмосфера в залі була наповнена радістю та теплом. Музика об'єднала усіх присутніх, навіть тих, хто несподівано прийшов на концерт. Мелодії звучали як ласка для вух, а їхня краса переносила слухачів у світ мрій та фантазій. Далі слухачі поринули в дивовижну містерію Баха – то був вражаючий виступ молодої скрипальки Марини Гончаренко. Марина студентка Академії їм. А.В.Нежданової блискуче виконала досить складний твір Йоганна Себастьяна Баха Siciliana, Presto з Сонати № 1. Після останніх нот коли скрипка замовкла усі присутні відзначили її досконале виконання бурхливими оплесками. У той, наповнений емоціями та враженнями, неповторний день музична експансія привабила шанувальників класичних звуків до концерту на органі, яким подовжувався концерт.

У цьому концерті молоді піаністи, які ще ледь дотягують до багаторядних клавіш органу, здивували публіку своєю витонченістю та майстерністю. Їхні виступи не лише зачарували, але й поринули в атмосферу мистецтва й глибоких почуттів.

Серед цих молодих виконавців неймовірно складно було вибрати кращого усі вони заявили про себе, як талановиті артисти. Єлизавета Кащі, Мікі-Олена Калайда, Мілана Кузьменко, Нонна Абуладзе, Кіра Григор’єва, Лариса Кутковська і хоча вони представляють два різних учбових заклади, а це ОДМЛ ім. проф. П. С. Столярського та КЗПСО Мистецька школа №1 ім. Е. Гілельса які розташовані у місті Одеса, між тим виховує юні таланти викладач-методист вищої категорії Тетяна Іванова.

Її учні, які ще тільки розпочинають свій музичний шлях, вразили аудиторію своєю вправністю та витонченістю в інтерпретації творів великого Й.С. Баха.

Після чудових виступів молодих піаністів-органістів, до глядачів вийшов хор "БАРВИ" з КЗПСО Мистецької школи №3 м. Одеси. Під керівництвом Ірини Вербицької та концертмейстерки Ольги Сердюченко, хор виконав шедеври класичної та сучасної хорової музики, звертаючись до сердець слухачів з проникливими виконанням творів В. А. Моцарта та С. Железняка. Концерт, присвячений Дню Захисту Дітей, став справжнім святом музики та добра. Його вплив залишиться надовго в серцях тих, хто брав у ньому участь, даруючи незабутні емоції та враження і тим, кому пощастило бути присутнім.

Концерт приніс не лише радість та задоволення слухачам, але й нагадав про важливість мистецтва в житті кожної дитини. Він показав, що навіть найменші та наймолодші можуть надихати і дивувати своїми талантами та майстерністю.

Як завжди янголом хранителем концерту виступила Вероніка Струк, яка не тільки виконувала партію органу, а й доклала своїх зусиль за для того, щоб це свято дитячої творчості відбулось.

Програма концерту

Ансамбль скрипалі «Fireflles» («Світлячки») (КЗПСО Мистецька школа № 5 м. Одеса)

викладач Прокопенко О.М., Гончаренко К.С.

Л.В. Бетховен «Ода на радість»

Єлівавета Кащі

викладач-методист вищої категорії Тетяна Іванова

Ф.Каттінг Куранта

Ансамбль скрипалів «Fireflles» («Світлячки»)

Моцарт -Allegretto

Мікі-Олена Калайда (ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського)

викладач-методист вищої категорії Тетяна Іванова

Й.С. Бах -Прелюдія C-dur

Ансамбль скрипалів «Fireflles» («Світлячки»)

Українська народна пісня -«Реве та ставне Дніпр широкий»

Мілана Кузьменко (ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського)

викладач-методист вищої категорії Тетяна Іванова

Л.В. Бетховен -Сонатина №1 G-dur (з двох сонатин)

Ансамбль скрипалів «Fireflles» («Світлячки»)

«Ой у лузі червона калина»

Марина Гончаренко (Академія їм. А.В.Нежданової)

Й.С. Бах Siciliana, Presto з Сонати № 1

Нонна Абуладзе (КЗПСО Мистецька школа №1 ім. Е.Гілельса м.Одеси) викладач-методист вищої категорії Тетяна Іванова

Й.С. Бах 2 голоси інвенція h-mоll

Кіра Григор'єва (ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського)

викладач-методист вищої категорії Тетяна Іванова

Й.С. Бах -2-х-голосна інвенція a-mоll

Лариса Лариса Кутковська (шк.ім.проф.П.С.Столярського)

викладач-методист вищої категорії Тетяна Іванова

Й.С. Бах -ДТК гп-2 прелюдія та фуга f-mоll

Хор «БАРВИ» (КЗПСО Мистецька школа №3 м.Одеси)

керівник Ірина Вербицька, концертмейстер Ольга Сердюченко.

В.А.Моцарт - DONA NOBIS PACEM

(Дай нам мир), обр. О.Тимошенко.