Лютеранська громада Святого Павла святкує 220 років з дня свого заснування, день другий

Другий день святкування розпочався з традиційного недільного богослужіння, яке цього разу було присвячене до ювілею громади та перейшло в онлайн привітання закордонних друзів і партнерів громади Святого Павла. Було багато добрих побажань з різних куточків Європи з вірою в чудове майбутнє одеської громади Святого Павла.

Потім відбулося довгоочікуване підведення підсумків конкурсу малюнків та фотографій, присутні спілкувалися між собою, ділився своїми спогадами щодо відновлення та реставрації Кірхи в 1990-ті роки та про святкування 220-річчя громади св. Павла міста Одеси.

Відродження лютеранської громади Одеси наприкінці 80-х років ХХ сторіччя тісно пов'язане із створенням національно-культурного товариства «Wiedergeburt» (Відродження). Як з туги за вірою своїх матерів та батьків, бабусь та дідусів виникла нова невелика спільнота людей, які хотіли вважати себе лютеранськими християнами.

На другий день святкувань подовжила роботу виставка рідкісних експонатів «Матеріальна культура німецької громади XIX та початку ХХ ст. на Півдні України». Виставка відображує наскільки радикально німецькі колоністи змінили обличчя степової України у ХІХ та на початку ХХ століття. Нагадуємо, що усі експонати люб’язно надані колекціонером Сергієм Новицьким із власного зібрання. Виставка розташована у залі, де вже рік експонується авторська виставка відомого одеського історика Олександра Сурилова, яка покликана нагадати про видатний внесок німців-колоністів у розвиток Степової України. Захід здійснюється за підтримки ГО Дослідного інституту розвитку демократії. Подовжила свою роботу і всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Церква і віра як життєва позиція вільної людини» а саме секція «Культура, релігія, мовознавство» модератором якої став журналіст, історик, краєзнавець Олександр Сурілов.

Як завжди, Олександр Олексійович як історик-краєзнавець за покликанням серця, зміг не просто живо розповісти слухачам про матеріальну культура німецької громади ХІХ-ХХ ст. на Півдні України, а створити справжню феєрію, в якій то з’являлися то зникали значні постаті минулого, які неочікуваним чином мають прямий зв'язок із сьогоденням і впливають на нього. Слухачі покинули свої місця і рушили в захваті за лектором, який мов біблійний Мойсей водив їх проміж інформаційних стендів. Лекція Олександра Сурілова сприймалась, як подовження чудового виступу кандидату історичних наук, доценту, Ельвіри Плесської, яка була прочитана напередодні.

Дуже пізнавальна лекція «Протестанти в Одесі: 220 років релігійної громади» Ельвіри Германівни якимось магічним чином перемістила слухачів в ті вже далекі часи від початку заснування Одеси до часів найвищого піка конструкційної діяльності лютеран в нашому місті. Насамперед це була освіта і просвіта – лютеранська школа, яка була доступна всім городянам без станових та конфесійних обмежень. Конференція завершилася круглим столом «Лютеранство, як спосіб життя», який викликав жваву дискусію серед учасників.

«Громада і досі шукає своє місце в релігійному та суспільному ландшафті Одеси в нових умовах, працює над своїм баченням та місією. Історична спадщина, глибока теологія, тісні зв’язки з одновірцями в Німеччині та інших країнах відкривають широкі можливості для служіння місту та людям, які в ньому постійно, або тимчасово живуть. Тому є підстави вірити, що громада Святого Павла ще зробить свій внесок в історію Одеси», – розповідає Олександр Жакун, диякон громади (2021-2023).

Другий день поспіль на гостей очікували святкові органні концерти німецької класики, виконаної музикантами і вокалістами під керівництвом органістки кірхи Святого Павла Вероніки Струк. Крім того під час святкування проходив конкурс художніх творів. Але заходи присвячені 220 річчю з дня свого заснування Лютеранської громади Святого Павла не скінчилися – слідкуємо за пресою.