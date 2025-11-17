“Нужно чтобы энергетики работали. Вы согласны, чтоб у вас 20 часов не было электричества и только четыре было? А вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то про это говорит?! Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она (энергосистема ) разделится и погаснет. И что мы будем делать в это время? Если у президента есть остатки ответственности, он должен найти и назначить людей. Деполитизовано. Занимайтесь энергетикой, обеспечьте свет и тепло гражданам Украины”, — заявил Плачков.