Топ-менеджер Ріната Ахметова - Іван Плачков обіцяє, що незабаром "погасне вся країна"

В Украине есть угроза полной остановки электроснабжения, когда “погаснет вся страна”. Об этом заявил экс-министр энергетики, глава набсовета “Киевэнерго” Иван Плачков в эфире телепрограммы “новиниLIVE”.


“Нужно чтобы энергетики работали. Вы согласны, чтоб у вас 20 часов не было электричества и только четыре было? А вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то про это говорит?! Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она (энергосистема ) разделится и погаснет. И что мы будем делать в это время? Если у президента есть остатки ответственности, он должен найти и назначить людей. Деполитизовано. Занимайтесь энергетикой, обеспечьте свет и тепло гражданам Украины”, — заявил Плачков.


