Большинство элементов соглашения между Украиной и США уже согласовано. Россияне, которые ранее выступали против прекращения огня до окончательного заключения перемирия, согласились на него для проведения референдума о территориальных уступках. Об этом 26 декабря пишет Axios со ссылкой на источники.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря, чтобы обсудить мирный план США. Трамп ранее заявлял, что встретится с Зеленским только тогда, когда посчитает, что соглашение близко к достижению.

По словам официальных лиц обеих стран, большинство элементов перемирия были согласованы между США и Украиной, в частности гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил готовность американской стороны направить в Сенат для ратификации гарантии безопасности с текстом, основанным на статье 5 Устава НАТО, пишет издание.

Главным камнем преткновения остается требование России контролировать весь Донбасс по любому соглашению. Зеленский настаивает на взаимном выводе как украинских, так и российских сил с нынешней линии контроля и подчеркивает, что территориальные уступки должны быть утверждены на референдуме. Американская сторона одобряет идею прекращения огня в Украине для проведения соглашения.

«Россияне, которые ранее выступали против перемирия до заключения окончательного соглашения, согласились, что для проведения такого референдума необходимо перемирие. Однако хотя Украина хочет 60-дневного перемирия, россияне могут требовать более короткого срока», – отметил американский чиновник в комментарии Axios.

Контекст

Запланированная встреча президентов состоится после минувшего уикенда во Флориде, где советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с главными переговорщиками с обеих сторон – России и Украины. Американский чиновник охарактеризовал эти переговоры как «позитивные и конструктивные».

«Мы сделали больше прогресса за последние две недели, чем за предыдущий год. Мы стремимся довести дело до конца и движемся в правильном направлении», – добавил он.

За кулисами переговоры продолжались даже во время Рождества. Зеленский 25 декабря общался с Уиткоффом и Кушнером: «Мы работаем круглосуточно, чтобы приблизить конец этой жестокой войны России против Украины и обеспечить, что все документы и шаги будут реалистичными, эффективными и надежными. Надеюсь, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи окажутся полезными», – написал президент.

Позже в тот же день Уиткофф и Кушнер провели дополнительные обсуждения с украинскими и российскими переговорщиками. Кремль 26 декабря сообщил, что Юрий Ушаков, главный советник Путина по международным вопросам, говорил с американскими коллегами.

