



Представники збірної команди Одеська обласна федерація К-1 та Всесвітня бійцівська ліга AWFL продовжують упевнено заявляти про себе на всеукраїнській спортивній арені.

Вихованці Боксерського клубу та клубу єдиноборств Академія боксу гідно виступили на Всеукраїнському турнірі з боксу, продемонструвавши високий рівень підготовки, силу характеру та справжній спортивний дух. За підсумками змагань одеські спортсмени вибороли золоті нагороди, підтвердивши свою майстерність і наполегливість.

Тренер команди — Ніка (Nika Coach Sport) — відзначає, що успіх спортсменів став результатом наполегливих тренувань, дисципліни та згуртованості команди.

У федерації підкреслюють: команда не зупиняється на досягнутому. Попереду — нові турніри, нові виклики та нові перемоги, адже одеські бійці впевнено рухаються вперед, прославляючи український спорт на змаганнях різного рівня. 🥊🇺🇦