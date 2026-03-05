



Верховная Рада приняла закон о формировании стратегического резерва топлива, который станет стабилизирующим фактором на энергетическом рынке, и сейчас продолжается этап формирования запасов.

Об этом информирует пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

"В последние дни наблюдается рост стоимости горючего. Основные причины - колебания мировых цен на нефть, геополитические риски и валютный фактор", - говорится в сообщении.

Поскольку Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, внешние рынки оперативно влияют на внутренние цены.

В комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщают: несмотря на повышение розничных цен, дефицита топлива в Украине пока нет.

Рада приняла закон "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" - системное решение для формирования стратегического резерва топлива.

Закон предусматривает создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах ЕС) и обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать эти запасы.

В нем говорится об использовании резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.

"Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, но физическое наполнение резервов будет происходить постепенно", - говорится в сообщении.

Механизм стратегического резерва еще не применяется для интервенций на рынке, поскольку продолжается этап его формирования. Соответственно, нынешняя ценовая ситуация не связана с использованием резервов, отмечают в Раде.

"После формирования соответствующий резерв станет дополнительным стабилизирующим фактором на энергетическом рынке", - говорится в сообщении.

До полноценного запуска системы минимальных запасов государство использует такие механизмы, отметили в комитете.

Речь идет о постоянном мониторинге цен, маржи и объемов поставок, координации с основными трейдерами по стабильности импорта и логистики.

Государство также контролирует соблюдение конкурентного законодательства и борется с заговорами на рынке, говорится в сообщении

Напомним:

Скачок цен на топливо в Украине в последние дни подпитывает не дефицит, а паника, которая наложилась на новости о войне в Иране и опасения относительно возможных сбоев в поставках, отметил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев обратился к участникам топливного рынка с призывом не пользоваться паническими настроениями для получения сверхприбылей на фоне подорожания топлива.

На украинских автозаправочных станциях резко подорожало топливо на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

В Украине со 2 по 3 марта светлые нефтепродукты прибавили в среднем около 2 грн/л, перешагнув отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал на 58 коп./л - до 39,05 грн/л.

