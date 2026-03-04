В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» приход весны ознаменовался не только календарной датой, но и возвращением теплолюбивых экзотических птиц — фламинго. Первые стаи появились здесь 27 и 28 февраля 2026 года, прилетев со стороны Чёрного моря.

Об этом сообщил научный сотрудник парка Иван Русев. По его словам, в нацпарк прибыли так называемые «разведчики» — первые птицы, которые традиционно исследуют территорию перед формированием основной колонии.

Фламинго уже несколько лет подряд пытаются создать новую гнездовую колонию на юге Одесской области. В 2023 году розовые фламинго впервые в истории парка успешно загнездились здесь и вывели около 200 птенцов. Тогда орнитологи провели кольцевание молодняка.

Однако последующие годы, в 2024 году гнездование было сорвано — около 400 гнёзд были разрушены под влиянием военных действий, и птенцы не появились на свет. В 2025 году птицы вновь пытались закрепиться на разных лиманах парка, формируя несколько участков колонии, но и тогда из-за последствий войны потомство вывести не удалось.

Сотрудники парка надеются, что в 2026 году фламинго наконец получат спокойные условия для гнездования и смогут оставить потомство.

Источник