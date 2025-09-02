В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) редкие розовые фламинго, которых называют "фениксами" пытались гнездиться, но из-за войны им это не удалось.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, передает УНИАН. "Они (фламинго - Ред.) формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии для гнездования. Но под влиянием войны не смогли успешно вывести птенцов. Сейчас в нацпарке еще держится 1500 взрослых птиц, которые путешествуют по лиманам", - рассказал ученый.

Он напомнил, что в 2023 году розовые фламинго впервые загнездились на территории парка "Тузловские лиманы". В прошлом году гнездование было неудачным - 400 "домов" редких птиц были разрушены из-за войны.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский объяснил, что первое гнездование фламинго на территории "Тузловских лиманов", которое было зафиксировано в 2023 году - свидетельство изменения климата. Специалист прпустил, что в Одесской области этим птицам понравилась территория заповедника - соленые озера, кормовая база.

"Отсутствие гнездования - маркер влияния войны... Сейчас птенцов нет, и на это повлияли шумы войны - российские дроны, взрывы. Очень печально, что такое произошло - сейчас это единственная территория в Украине, где фламинго могут выводить потомство", - подчеркнул Балинский.

Редкие фениксы в Украине

В 2017 году розовые фламинго пытались сформировать колонию в Украине. В частности, в Херсонской области на озере Чурюк. Однако вывели они тогда только трех птенцов, судьба которых пока неизвестна. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину птицы покинули временно оккупированную Херсонщину и перебрались в заповедник в Одесской области. Специалисты насчитали в парке более 500 птиц. Впоследствии стало известно, что фламинго обустроили 160 гнезд, а в сентябре в Одесской области впервые родились почти две сотни фламинго.

В 2024 году фламинго не смогли загнездиться из-за неблагоприятных условий. Из-за обстрелов российской армии они покидали "Тузловские лиманы" и улетели ближе к Одессе.

Весной этого года фламинго вернулись в "Тузловские лиманы". Ученые говорили, что услышали "типичные невероятно знакомые" голоса - птицы прилетели к Кордону "Тузловская Амазония".