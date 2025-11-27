"Ґрунтуються на ілюзії": Ватикан застеріг людей від поліаморних стосунків

Ватикан видав документ із застереженням людей від поліаморних стосунків.

Церква стала на захист моногамних шлюбів як "єдиного союзу кохання", повідомляє CNN.

Новий документ, який підписав Папа Лев XIV, написали у зв'язку з тим, що "на Заході поширюються різні форми немоногамних союзів, які іноді називають "поліаморією". Він також став наслідком дискусій з римо-католицькими єпископами в Африці.

Як правило, у поняття "полігамія" закладають модель сім'ї, коли одна людина має більш ніж одного партнера одночасно. Найчастіше це – чоловік із декількома дружинами.

Натомість "поліаморія" означає, що люди мають одночасно кілька романтичних стосунків за взаємною згодою.

"Наша епоха насправді переживає різні зміни в ставленні до кохання: зростання кількості розлучень, нестабільність союзів, баналізація перелюбства та пропаганда поліаморії. Полігамія, перелюбство або поліаморія ґрунтуються на ілюзії, що інтенсивність стосунків можна знайти в послідовності облич", – йдеться у документі.

На 40 сторінках підкреслюється важливість шлюбу між чоловіком і жінкою. А кардинал Віктор Мануель Фернандес заявляє, що його мета – викласти причини "вибору єдиного і виняткового союзу кохання".

Церква також підкреслює, що секс не обмежується продовженням роду та складається із двох аспектів:

"єдність", яка зближує подружжя і може відображати божественну любов;

та народження дітей.

