 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону назвал число выехавших за границу украинцев с начала вторжения РФ в 2022 году. По его словам, это 11 миллионов граждан. В то же время, по его словам, официальная статистика Министерства иностранных дел несколько ниже.

 

«Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. 11! Я сегодня получил официальный ответ от МИДа – там 8,5 миллиона граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят», – сообщил Лубинец.

Отметим, что, согласно заявлениям Кабмина, на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тысяч человек.


