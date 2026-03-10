В Украине 5 марта вступил в силу закон о парковке автомобилей, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на машине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки обязаны обеспечивать выделение и обустройство мест для парковки автомобилей.

При этом количество паркомест, предназначенных для таких авто, должно составлять не менее 5% от общего количества мест, но не менее одного места.

Паркоместа для родителей с маленькими детьми являются дополнительными к тем, которые предназначены для парковки автомобилей лиц с инвалидностью.

Сейчас закон предусматривает, что количество мест для автомобилей лиц с инвалидностью должно составлять не менее 10% от общего количества мест на площадках для парковки.

В то же время необходимо будет предусмотреть еще не менее 5% мест для парковки авто, перевозящих детей. В целом это составит не менее 15% от общего количества паркомест, но не менее двух мест - по одному для каждой категории.

Напомним:

Верховная рада 23 октября 2025 года проголосовала за законопроект об обязательстве к владельцам парковок выделять отдельные места для авто с детьми до трех лет.





