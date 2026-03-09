Слово Шевченка, що єднає покоління

У читальній залі Одеської національної наукової бібліотеки відбулася тематична зустріч «Слово Шевченка крізь віки», присвячена творчості великого українського поета Тараса Шевченко. Захід об’єднав курсантів двох одеських морських ліцеїв, їхніх батьків, педагогів, ветеранів флоту, а також представників громадськості.

Упродовж зустрічі звучали поетичні рядки Кобзаря, музика та пісні. Творча молодь із натхненням читала поезію Шевченка, вкотре підтверджуючи, що його слово залишається актуальним і сьогодні. Працівники бібліотеки підготували змістовну лекцію про роль поета в історії України та значення його творчості для формування національної свідомості.

Яскравою частиною програми став виступ творчого колективу «Овація» Одеського міського палацу дитячої та юнацької творчості, який подарував присутнім кілька емоційних вокальних номерів. Своєю чергою, творчий колектив педагогів П’ятої музичної школи виконав музичну композицію на вірш Шевченка «Думи мої, думи мої», що прозвучала особливо проникливо у стінах бібліотеки.

Із вітальним словом до учасників заходу звернулася представниця Департаменту освіти і науки Одеська обласна державна адміністрація. Вона привітала присутніх та прочитала власні поетичні рядки, присвячені Шевченкові, підкресливши, що його творчість і сьогодні надихає українців на любов до рідної мови, культури та Батьківщини.

На заході також був присутній актив Національної спілки журналістів України на чолі з головою правління Одеської регіональної організації Юрієм Работіним. У своєму виступі він поділився спогадами про власний життєвий шлях, роки навчання у морському училищі та численні подорожі світом, підкресливши, що саме такі дороги допомагають по-справжньому відчути цінність рідної країни. Він наголосив на важливості збереження української культури та духовної спадщини, згадавши Тараса Шевченка і значення його творчості для формування національної свідомості.

Особливу увагу у виступі було приділено Всеукраїнському конкурсу «Українська мова — мова єднання», який найближчим часом буде присвячений пам’яті видатного українського громадського діяча й мислителя Іван Дзюба. Юрій Анатолійович закликав молодь активно долучатися до цього проєкту, глибше пізнавати українську літературу та історію.

У виступі також прозвучали роздуми про любов, красу, сімейні цінності та продовження родоводу як основу існування народу. Через поетичні рядки було висловлено віру в силу слова, духовну стійкість українців і майбутнє країни.

Завершуючи зустріч, Юрій Работін подякував усім, хто залишається і працює в Україні у складний воєнний час, підкресливши, що саме такі люди є опорою держави та її майбутнього.

Тематична зустріч у бібліотеці стала ще одним підтвердженням того, що слово Тараса Шевченка продовжує єднати покоління українців, надихаючи на збереження культури, мови та національної гідності.



