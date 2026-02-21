Творча зустріч з відомим українським поетом, лавреатом Національної премії ім. Тараса Шевченка, перекладачем та художником, заслуженим діячем мистецтв Анатолієм Кичинським

Анатолій Іванович Кичинський (нар. 1950 р., с. Преображенка на Херсонщині) – відомий український поет і художник. Його голос у літературі є впізнаваним завдяки глибокому ліризму та філософічності. Анатолій Іванович є активним учасником літературного процесу, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, член Національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України.

Зустріч відбудеться 21 лютого 2026 року о 14.00 в

Музеї книги Одеської національної наукової бібліотеки

Творчість митця відзначена найвищими державними та літературними нагородами:

Національна премія України імені Тараса Шевченка (2006) – за поетичні збірки «Пролітаючи над листопадом» і «Танець вогню»; Всеукраїнська літературна премія імені Василя Симоненка (2020) – за книгу «Сотворіння цвіту».

Анатолій Кичинський – людина унікальних обдарувань:

перекладач: відкрив українському читачеві твори грузинських, угорських, єврейських, білоруських та російських авторів; митець-живописець: А. Кичинський – почесний член Національної спілки художників України, а його настроєві пейзажі та натюрморти прикрашають приватні колекції по всьому світу; натхненник музики: тексти поета стали основою для пісень таких виконавців, як Марія Бурмака, Петро Дворський та інші.

Через повномасштабне вторгнення митець був змушений покинути рідну домівку на Херсонщині. Частину його полотен вдалося дивовижним чином врятувати після звільнення Херсона й перевезти до Рівного, яке наразі стало для подружжя Кичинських прихистком.

Запрошуємо всіх шанувальників української культури та художнього слова відвідати подію, де відвідувачі матимуть нагоду: