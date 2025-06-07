Другий день ювілейної XXV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

Другий день ювілейної XXV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» зібрав унікальні постаті та шанувальників літератури

7 червня 2025 року в Одесі тривав другий день ювілейної XXV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині», яка традиційно об’єднує видавців, бібліотекарів, письменників, художників, меценатів і читачів з усіх куточків України. Захід проходить під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України і організований Одеською національною науковою бібліотекою у партнерстві з Українською асоціацією видавців і книгорозповсюджувачів, Книжковою палатою України імені Івана Федорова, за активної підтримки місцевої влади та профільних організацій.

Другий день форуму був особливо насиченим. Представники Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України взяли активну участь у подіях виставки, долучившись до обговорень, презентацій та творчих зустрічей.

Справжнім інтелектуальним і духовним акцентом стала творча зустріч з Миколою Сенченком — директором Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Він поділився актуальними питаннями розвитку книговидання в Україні, цифровізації бібліотечних фондів та важливістю збереження національної бібліографічної спадщини.

Не менш емоційною та зворушливою стала зустріч із Любов’ю Якимчук — поетесою, письменницею, сценаристкою, лауреаткою премії Американського фонду Ковалевих (Нью-Йорк) у номінації «Поезія», володаркою Національної кінопремії «Золота дзиґа». Вона представила свій творчий доробок, прочитала уривки з поетичних збірок, поділилася історіями, що надихають її творчість.

Окремою подією стала презентація художнього альбому «Геннадій Гармидер. Графіка, живопис» (Одеса: ТЕС, 2025), присвяченого пам’яті видатного українського графіка, живописця, ілюстратора, майстра екслібрису, члена Національної спілки художників України. Присутні змогли побачити унікальні сторінки творчості митця, яка поєднує глибоку українську традицію та інноваційні художні підходи.

Серед гостей виставки був відомий журналіст і меценат Сергій Кущинський, який з інтересом ознайомився з новинками українських видавництв, придбав декілька книжок, а також мав нагоду поспілкуватися з харизматичним шоуменом, письменником та сатириком Дмитром Чекалкіним.

рум «Українська книга на Одещині» вкотре довів свою вагомість як майданчик культурного діалогу, що сприяє популяризації українського слова, підтримці національного книговидання та розвитку читацької культури в Україні.



