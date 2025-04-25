Старовинна Балта готується прийняти Свято української книги в рамках ювілейної виставки-форуму «Українська книга на Одещині»

З 6 по 8 червня 2025 року в Одеській області відбудеться ювілейна XXV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині», що традиційно об'єднує найкращих представників книжкового простору України. Під егідою Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, за активної участі Одеської національної наукової бібліотеки, Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, Книжкової палати України імені Івана Федорова, за підтримки місцевої влади та культурних інституцій, форум обіцяє бути масштабним, змістовним і натхненним.

Цьогорічна виставка стане особливою не лише через свій ювілейний статус. Ключовою подією стане виїзне Свято української книги в місті Балта, що на півночі Одещини. Саме тут, у мальовничому та історичному місті, сучасні заклади культури перетворяться на гостинні локації, де звучатимуть вірші, презентуватимуться нові книжки, вестимуться дискусії про культуру, націю та майбутнє української книги.

На своїй сторінці у Facebook генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова ділиться враженнями від підготовки до заходу:

«Дякую Департаменту культури Одеської обласної державної адміністрації за сприяння в знайомстві з чудовою командою голови громади Сергія Мазура — ділові та креативні Анастасія Фокша, Ольга Фролова, Ольга Бурбела. Ми разом з ними, сповнені ідей та натхнення, готуватимемося й чекатимемо наших учасників — письменників та поетів, видавців і промоутерів читання 7 червня 2025 року!»

Балта — не просто географічна точка на мапі. Це місто, яке зберегло свою самобутність, ідеально пасує для проведення заходів, присвячених нематеріальній культурній спадщині України. У співпраці з Одеським обласним центром української культури, ГО «Український клуб Одеси» та Українським центром культурних досліджень буде створено інтерактивний простір, де відвідувачі зможуть ознайомитися з елементами культури, що увійшли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Організатори запрошують до участі:

видавництва та книгорозповсюджувачів,

поліграфічні підприємства,

культурні центри,

письменників, поетів, художників,

діячів науки, літератури, мистецтва.

«Українська книга на Одещині» — це не просто виставка. Це свято слова, культури і духу, місце зустрічі тих, хто творить і популяризує українське. Тут народжуються ідеї, формуються смисли, укладаються партнерства, які стають основою нових культурних ініціатив.

До зустрічі в Балті! Разом тримаємо культурний фронт!



