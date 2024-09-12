Ювілейний конкурс «Українська мова - мова єднання»: свято мови та культури в Центральній міській бібліотеці ім. Івана Франка

Центральна міська бібліотека ім. Івана Франка стала епіцентром культурної події року – відкриття 25-го ювілейного конкурсу «Українська мова - мова єднання». Цей важливий захід, який об'єднав усіх знавців та шанувальників української мови, зібрав численних гостей у затишній читальній залі бібліотеки.

В урочистій атмосфері заходу взяли участь численні почесні гості. Засновник та незмінний керівник конкурсу, голова Одеського регіонального осередку НСЖУ Юрій Работін, висловив подяку бібліотеці Франка за багаторічну плідну співпрацю та високу гостинність. Він також вручив бібліотеці грамоту, що стала символом визнання її важливого внеску в популяризацію української мови. Директорка Централізованої бібліотечної системи для дорослих Наталія Кликова привітала присутніх та підкреслила значення бібліотеки як культурного центру для одеситів і гостей міста.

У своєму виступі Ярослава Різникова, заступник директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ОДА, наголосила на важливості конкурсу, що вже протягом чверті століття об'єднує українців з різних куточків країни. «Цей конкурс справді відповідає своїй назві, – зазначила пані Ярослава. – Він починався в часи, коли українська мова не була такою популярною, але завжди об’єднував справжніх українців, які люблять свою мову і культуру». Цей день також став особливим завдяки презентації нової книги відомої одеської письменниці Людмили Вовк. Людмила Павлівна, яка є не лише талановитою письменницею та членом Національної спілки письменників України, але й лікарем-кардіологом та керівницею кардіоцентру в Подільську, представила свою нову книгу "Герць, танок зі смертю". Її попередня книга «Благовіст» вже була гідно прийнята читачами, і нове видання обіцяє бути не менш захопливим. Конкурс «Українська мова - мова єднання» зібрав конкурсантів з різних міст України, таких як Миколаїв, Херсон, Ірпінь, Чернівці, Дніпро та Кривий Ріг. Це ще раз підтверджує, що любов до рідної мови та культури не має меж. Всі учасники заходу подарували бібліотеці свої книги, які тепер будуть радувати читачів. Відкриття ювілейного конкурсу стало справжнім святом для одеситів та всіх гостей бібліотеки. Це свято мови, культури та єднання, яке об'єднує людей навколо спільних цінностей і традицій.