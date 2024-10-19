У рамках циклу заходів до Дня української писемності та мови відбудеться презентація книжкової виставки-інсталяції.

Дата і час проведення: 21 жовтня 2024 р. 0 13:00

Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера, 13)

27 жовтня в Україні відзначається День української писемності та мови. Свято започатковане 1997 року Указом Президента «Про День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства» і співпадає з Днем пам’яті Нестора Літописця. Упродовж багатьох століть нашу мову забороняли та намагались викорінити, а над носіями вчиняли геноцид. Особливо важливим свято стає зараз – у дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Знання української мови та спілкування нею у повсякденному житті засвідчує нашу громадянську ідентичність, захищає інформаційний простір й зміцнює звя'зок поколінь.

В Одеській національній науковій бібліотеці з нагоди Дня української писемності та мови з 21 по 27 жовтня 2024 р. проходитиме Тиждень мови, у рамках якого 21 жовтня о 13:00 у головному читальному залі відбудеться презентація книжкової виставки-інсталяції «Мова – духовний скарб народу». Виставка експонує видання з фонду ОННБ, що розкривають чільну роль мови у національному самоствердженні, її надихаючу та консолідуючу силу в загальній справі спротиву російському агресору.

Фахівців і пересічних шанувальників рідного слова зацікавлять сучасні розвідки з мовознавства, книжки, що розкривають особливості сучасної української літературної мови та мови професійного спілкування, фахової термінології тощо. Окремий розділ присвячено народним прислів’ям, приказкам і замовлянням. Яскравою складовою виставки стануть мистецькі твори з циклу «Книжка. Слово. Літера» студентів Одеського фахового художнього коледжу ім. М.Б. Грекова та їх викладача - художника, члена Національної спілки художників України Віктора Гоманюка.



Також на відвідувачів чекає поетично-музична програма. Власні поезії читатиме Юрій Работін, голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України, голова оргкомітету Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», заслужений журналіст України. З концертною програмою «Стань музикою СЛОВО» виступатимуть викладачі та вихованці Одеської музичної школи №5.

Додатково.

Також у рамках Тижня мови:

- 23 жовтня об 11:00 - тематичне засідання мовно-літературного клубу «Дивослово», яке відбудеться у читальному залі ОННБ (вул. Акад. Філатова, 1). Засідання присвячене видатним мовознавцям і дослідникам української мови з Одещини. Ведуча – мовознавець, літературознавець, культуролог, журналіст, член Національної спілки журналістів України Тетяна Ананченко.

- 24 жовтня в онлайн-форматі на сайті Одеської національної наукової бібліотеки:

лекція «Українська мова – цікаві факти в цифрах». Лектор – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики ОНУ ім. І.І. Мечникова Тетяна Шевченко.

- 25 жовтня об 11:00 відбудеться загальнодержавна акція «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», головною метою якого є не стільки перевірка грамотності, скільки єднання довкола української мови. Традиційно до написання диктанту в стінах книгозбірні (вул. Пастера, 13) матимуть нагоду приєднатися не тільки науковці, фахівці та бібліотекарі але й усі охочі, особливо молодь – наше майбутнє.

Також впродовж тижня на базі одеських вишів фахівці ОННБ проведуть бібліографічні огляди актуальних видань з експозиції «Нові надходження з мовознавства» за темами: «Сучасна українська мова»; «Риторика»; «Ділова і фахова українська мова». Запрошуємо всіх охочих долучитися до заходів з нагоди Дня української писемності та мови, дізнатися чимало нового і цікавого та покращати власне володіння українською! Адже мова є справжнім скарбом нації, тим, що гуртує виховує та надихає українців на боротьбу за вільну державу та національну ідентичність.