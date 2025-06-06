В Одесі триває XXV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

З 6 по 8 червня 2025 року в Одесі проходить ювілейна XXV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині». Захід проходить під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України та організований Одеською національною науковою бібліотекою спільно з Українською асоціацією видавців і книгорозповсюджувачів, Книжковою палатою України імені Івана Федорова за підтримки місцевої влади та низки профільних організацій.

Форум об’єднує видавців, бібліотекарів, авторів і читачів з усієї країни, сприяючи популяризації української книги та культури.





Програма заходу тут