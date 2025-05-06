XXV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

6-8 червня 2025 року, під егідою Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Одеська національна наукова бібліотека, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» за сприяння Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Українського інституту книги, громадської організації «Український клуб Одеси» та всеукраїнської громадської організації «Бібліополіс» проводять ювілейну XXV Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині».

Основна мета заходу – сприяння розвитку духовного, інтелектуального й культурного потенціалу українського народу шляхом промоції сучасної української книги, виховання культури читання на кращих зразках вітчизняної і світової літератури, проведення благодійних акцій, спрямованих на поповнення бібліотек Одещини сучасною вітчизняною книжковою продукцією. Важливою результативною складовою проєкту є також стимулювання розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження, популяризація української літератури та літератури корінних народів України, різних жанрів для різних вікових категорій української та іноземної аудиторії.

Програма виставки-форуму передбачає великий спектр публічних заходів з популяризації книги і читання як для широких верств населення, так і для професійної спільноти: фахові дискусії з актуальних питань книговидання та поповнення бібліотечних фондів в умовах війни, презентації нових вітчизняних видань та видавничих проєктів, автограф-сесії, публічні інтерв’ю від гостей заходу – відомих українських письменників Андрія Кокотюхи, Андрія Куркова, Валерія Пузіка, Тараса Федюка, Любові Якимчук, які візьмуть участь у подіях виставки-форуму, промоакції, майстер-класи, творчі майданчики та інші інтерактиви за участі представників провідних видавництв України, письменників, ілюстраторів книги, літературознавців, мистецтвознавців, бібліотечних фахівців та громадськості.

На підтримку руху Співтовариства креативних міст ЮНЕСКО «Одеса - місто літератури ЮНЕСКО» відбудуться заходи з популяризації творчого доробку представників одеської літературної школи.

Традиційно партнерами ОННБ із промоції книги та читання, презентації нових вітчизняних видань будуть:

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. С. Грушевського;

Одеська обласна бібліотека для юнацтва;

Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва;

Центральна міська бібліотека ім. І. Я. Франка;

Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеса.

Родзинкою заходу стане щорічний конкурс «Краща книга виставки-форуму “Українська книга на Одещині” 2025».

Ключовою подією XXV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» стане традиційне виїзне Свято української книги в місті Балта, Одеської області.

Органічною складовою виставки-форуму будуть заходи, спрямовані на популяризацію та збереження нематеріальної культурної спадщини України, підготовлені у співпраці з Одеським обласним центром української культури, ГО «Український клуб Одеси» та Українським центром культурних досліджень. На відвідувачів та гостей чекатиме демонстраційний, інтерактивний та навчальний простір для ознайомлення з об’єктами краю, що увійшли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Запрошуємо до участі у XXV Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині» видавництва, поліграфічні підприємства, книгорозповсюджувачів, культурні центри, письменників, художників, діячів науки, літератури та мистецтва.

До зустрічі на книжковому святі в неповторній атмосфері національної книгозбірні!

Тримаймо культурний фронт разом!