Одеська національна наукова бібліотека запрошує на форум «Ярмаркова культура: сучасність завдяки традиціям»

10 листопада о 14:00 Одеська національна наукова бібліотека та громадська організація «Десяте квітня» запрошують на форум «Ярмаркова культура: сучасність завдяки традиціям». Форум проводиться за підтримки Агентства ООН у справах біженців і Першого міжрегіонального відділу Інституту національної пам’яті. Його мета – дослідження багатства культур українського степу, що став місцем єдності різноманітних етносів, які його населяють.



У програмі:

- презентація фільму «Чорноморський степ» (фестиваль культур, який став платформою для підтримки громадських ініціатив українського півдня та нашої країни загалом);

- кримськотатарські пісні (у виконанні Еміне Уркуметової);

- презентація фільму «Кобзарські сходини: відновлення традиційного музикування в Одесі»;

- живе кобзарювання (за участі Максим Трубнікова – реконструктора кобзарської традиції);

- книжкова виставка «З історії кобзарського мистецтва».