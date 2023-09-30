11.00 – урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2023»; нагородження почесними дипломами, грошовими винагородами авторів найцікавіших, найбільш оригінальних відгуків.
Місце проведення: відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ (вул. Пастера, 13).
14.00 – артмайданчик «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА».
У програмі:
- «Бібліотека – твоя точка опори»: свято читацької спільноти з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
- майстер-класи від майстринь бібліотечної палітурні: реставрація та оправа книжок, виготовлення книжкових закладинок
- інтерактивна книжкова виставка «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя!»
- благодійний бібліоярмарок
- «Непереможні»: патріотичне дефіле від модельного агентства «Royal Family Ukraine» (керівник проєкту – Марина Овчаренко)
- бібліокафе «Книжка й кава – чудова пара!»: за підтримки ПАТ «Єнні Фудз»
- літературна вікторина «Читай і вигравай!»
- презентація книжкового проєкту головного редактора газети «Вечірня Одеса» Олега Суслова «Життя в стилі «Зумба» та відкрите заняття по зубмі для дорослих і малечі від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любов Цивліної (фітнесклуб «Шторм» Мережа клубів «Вища ліга»)
- фотозони: «ОННБ: крок за кроком»; «Все буде КУЛЬТУРА»; «Бібліотечне книгосховище: стороннім вхід НЕ заборонено!» та інші цікавинки. «Одеса літературна XIX ст. культурний простір» із приватної колекції Сергія Новицького
30 вересня 2023 року в головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки відбудеться свято читацької спільноти «Бібліотека – твоя точка опори» з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.
У програмі:
- об 11:00 у відділі рідкісних видань та рукописів ОННБ – урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2023» та нагородження почесними дипломами, грошовими винагородами від громадської організації Ротарі клубу «Одеса-Рішельє», авторів найцікавіших, найбільш оригінальних відгуків. Творчою складовою заходу стане виступ артистів Одеської обласної філармонії ім. Давида Ойстраха, солістів ансамблю «Ренесанс» (художній керівник – лауреат міжнародних конкурсів Аглая Поліхроніді) та акторів Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші.
- о 14:00 радо запрошуємо дружню читацьку родину на артмайданчик «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА» (внутрішній дворик ОННБ), де на всіх відвідувачів чекатимуть безліч цікавих подій: майстер-класи від майстринь бібліотечної палітурні: реставрація та оправа книжок, виготовлення книжкових закладок; інтерактивна книжкова виставка «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя!»; благодійний бібліоярмарок; патріотичне дефіле «Непереможні» від модельного агентства «Royal Family Ukraine» (керівник проєкту – Марина Овчаренко); презентація книжкового проєкту головного редактора газети «Вечерняя Одесса» Олега Суслова «Життя в стилі «Зумба» та відкрите заняття для дорослих і малечі від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любові Цивліної (фітнесклуб «Шторм», Мережа клубів «Вища ліга»); бібліокафе «Книжка й кава – чудова пара!»: за підтримки ПАТ «Єнні Фудз»; літературна вікторина «Читай і вигравай!»; фотозони: «ОННБ: крок за кроком»; «Все буде КУЛЬТУРА»; «Бібліотечне книгосховище: стороннім вхід НЕ заборонено!»; «Бібліоледі» та інші цікавинки.
Де і коли:
Дата: 30.09 | субота
Час: 11:00-17:00
Місце проведення:
Одеська національна наукова бібліотека (вул. Пастера, 13)
З метою убезпечення відвідувачів, у разі повітряної тривоги, бібліотекарі зорієнтують і допоможуть дістатися до укриття, розташованого у внутрішньому дворику ОННБ.
Читаємо! Перемагаємо! Та святкуємо Всеукраїнський день бібліотек разом!