11.00 – урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2023»; нагородження почесними дипломами, грошовими винагородами авторів найцікавіших, найбільш оригінальних відгуків.

Місце проведення: відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ (вул. Пастера, 13).

14.00 – артмайданчик «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА».

У програмі:

«Бібліотека – твоя точка опори»: свято читацької спільноти з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек

майстер-класи від майстринь бібліотечної палітурні: реставрація та оправа книжок, виготовлення книжкових закладинок

інтерактивна книжкова виставка «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя!»

благодійний бібліоярмарок

«Непереможні»: патріотичне дефіле від модельного агентства «Royal Family Ukraine» (керівник проєкту – Марина Овчаренко)

(керівник проєкту – Марина Овчаренко) бібліокафе «Книжка й кава – чудова пара!»: за підтримки ПАТ «Єнні Фудз»

літературна вікторина «Читай і вигравай!»

презентація книжкового проєкту головного редактора газети «Вечірня Одеса» Олега Суслова «Життя в стилі «Зумба» та відкрите заняття по зубмі для дорослих і малечі від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любов Цивліної (фітнесклуб «Шторм» Мережа клубів «Вища ліга»)

від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любов Цивліної (фітнесклуб «Шторм» Мережа клубів «Вища ліга») фотозони: «ОННБ: крок за кроком»; «Все буде КУЛЬТУРА»; «Бібліотечне книгосховище: стороннім вхід НЕ заборонено!» та інші цікавинки. «Одеса літературна XIX ст. культурний простір» із приватної колекції Сергія Новицького

30 вересня 2023 року в головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки відбудеться свято читацької спільноти «Бібліотека – твоя точка опори» з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

У програмі:

- об 11:00 у відділі рідкісних видань та рукописів ОННБ – урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2023» та нагородження почесними дипломами, грошовими винагородами від громадської організації Ротарі клубу «Одеса-Рішельє», авторів найцікавіших, найбільш оригінальних відгуків. Творчою складовою заходу стане виступ артистів Одеської обласної філармонії ім. Давида Ойстраха, солістів ансамблю «Ренесанс» (художній керівник – лауреат міжнародних конкурсів Аглая Поліхроніді) та акторів Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші.

- о 14:00 радо запрошуємо дружню читацьку родину на артмайданчик «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА» (внутрішній дворик ОННБ), де на всіх відвідувачів чекатимуть безліч цікавих подій: майстер-класи від майстринь бібліотечної палітурні: реставрація та оправа книжок, виготовлення книжкових закладок; інтерактивна книжкова виставка «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя!»; благодійний бібліоярмарок; патріотичне дефіле «Непереможні» від модельного агентства «Royal Family Ukraine» (керівник проєкту – Марина Овчаренко); презентація книжкового проєкту головного редактора газети «Вечерняя Одесса» Олега Суслова «Життя в стилі «Зумба» та відкрите заняття для дорослих і малечі від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любові Цивліної (фітнесклуб «Шторм», Мережа клубів «Вища ліга»); бібліокафе «Книжка й кава – чудова пара!»: за підтримки ПАТ «Єнні Фудз»; літературна вікторина «Читай і вигравай!»; фотозони: «ОННБ: крок за кроком»; «Все буде КУЛЬТУРА»; «Бібліотечне книгосховище: стороннім вхід НЕ заборонено!»; «Бібліоледі» та інші цікавинки.

Де і коли:

Дата: 30.09 | субота

Час: 11:00-17:00

Місце проведення:

Одеська національна наукова бібліотека (вул. Пастера, 13)

З метою убезпечення відвідувачів, у разі повітряної тривоги, бібліотекарі зорієнтують і допоможуть дістатися до укриття, розташованого у внутрішньому дворику ОННБ.

Читаємо! Перемагаємо! Та святкуємо Всеукраїнський день бібліотек разом!