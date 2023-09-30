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Сьогодні, 10:00

День відкритих дверей День відкритих дверей в головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки

Категорія: Новини / Перша шпальта

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11.00  – урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2023»; нагородження почесними дипломами, грошовими винагородами авторів найцікавіших, найбільш оригінальних відгуків.

Місце проведення: відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ (вул. Пастера, 13).

14.00 – артмайданчик «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА».

У програмі:

  • «Бібліотека – твоя точка опори»: свято читацької спільноти з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
  • майстер-класи від майстринь бібліотечної палітурні: реставрація та оправа книжок, виготовлення книжкових закладинок
  • інтерактивна книжкова виставка «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя!»
  • благодійний бібліоярмарок
  • «Непереможні»: патріотичне дефіле від модельного агентства «Royal Family Ukraine» (керівник проєкту – Марина Овчаренко)
  • бібліокафе «Книжка й кава – чудова пара!»: за підтримки ПАТ «Єнні Фудз»
  • літературна вікторина «Читай і вигравай!»
  • презентація книжкового проєкту головного редактора газети «Вечірня Одеса» Олега Суслова «Життя в стилі «Зумба» та відкрите заняття по зубмі для дорослих і малечі від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любов Цивліної (фітнесклуб «Шторм»  Мережа клубів  «Вища ліга»)
  • фотозони: «ОННБ: крок за кроком»; «Все буде КУЛЬТУРА»; «Бібліотечне книгосховище: стороннім вхід НЕ заборонено!» та інші цікавинки. «Одеса літературна XIX ст. культурний простір» із приватної колекції Сергія Новицького

30 вересня 2023 року в головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки відбудеться свято читацької спільноти «Бібліотека – твоя точка опори» з нагоди Всеукраїнського  дня бібліотек.

У програмі:

- об 11:00 у відділі рідкісних видань та рукописів ОННБ – урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2023» та нагородження почесними дипломами, грошовими винагородами від громадської організації Ротарі клубу «Одеса-Рішельє», авторів найцікавіших, найбільш оригінальних відгуків. Творчою складовою заходу стане виступ артистів Одеської обласної філармонії ім. Давида Ойстраха, солістів ансамблю «Ренесанс» (художній керівник – лауреат міжнародних конкурсів Аглая Поліхроніді) та акторів Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші.

- о 14:00 радо запрошуємо дружню читацьку родину на артмайданчик «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА» (внутрішній дворик ОННБ), де на  всіх відвідувачів чекатимуть безліч цікавих подій:  майстер-класи від майстринь бібліотечної палітурні: реставрація та оправа книжок, виготовлення книжкових закладок; інтерактивна книжкова виставка «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя!»; благодійний бібліоярмарок; патріотичне дефіле «Непереможні» від модельного агентства «Royal Family Ukraine» (керівник проєкту – Марина Овчаренко); презентація книжкового проєкту головного редактора газети «Вечерняя Одесса» Олега Суслова «Життя в стилі «Зумба» та відкрите заняття  для дорослих і малечі від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любові Цивліної (фітнесклуб «Шторм»,  Мережа клубів  «Вища ліга»); бібліокафе «Книжка й кава – чудова пара!»: за підтримки ПАТ «Єнні Фудз»; літературна вікторина «Читай і вигравай!»; фотозони: «ОННБ: крок за кроком»; «Все буде КУЛЬТУРА»; «Бібліотечне книгосховище: стороннім вхід НЕ заборонено!»; «Бібліоледі» та інші цікавинки.

Де і коли:
Дата: 30.09 | субота
Час:  11:00-17:00
Місце проведення:
Одеська національна наукова бібліотека (вул. Пастера, 13)

З метою убезпечення відвідувачів, у разі повітряної тривоги, бібліотекарі зорієнтують і допоможуть дістатися до укриття, розташованого  у внутрішньому дворику ОННБ.

Читаємо! Перемагаємо! Та святкуємо Всеукраїнський день бібліотек разом!




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