В Одеській національній науковій бібліотеці відбулось урочисте відкриття книжкової виставки-інсталяції «Бібліотека – твоя точка опори!» до Всеукраїнського дня бібліотек

Сьогодні в Одеській національній науковій бібліотеці відбулась традиційна щорічна виставка дарунків ОННБ експонується у читальному залі «З колекції дарунків ОННБ у 2022-2023» за участю дарувальників. Відвідувачі мають змогу ознайомитися з найкращими виданнями, що становлять незначну частину всіх книжкових та мистецьких дарунків, отриманих книгозбірнею за останні роки. З вітальним словом до присутніх звернулась Ірина Олександрівна Бірюкова, генеральна директорка ОННБ, заслужена працівниця культури України.

Слідом виступили найактивніши дарувальники ОННБ і постійні учасники благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу!». На виставці представлені книги, що відображають сучасний видавничий процес в Україні.

Серед них - суспільно-політичні, історичні, довідкові, краєзнавчі видання, наукові монографії та мистецькі альбоми, зразки сучасної української художньої літератури і переклади творів видатних іноземних авторів. Серед українських видань також - іншомовні видання, які бібліотека отримала у дарунок від представників іноземних держав, діячів національно-культурних товариств, фахівців зарубіжних книгозбірень. На захід було запрошено дарувальників 2022-2023 року: