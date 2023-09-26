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Сьогодні, 17:00

В Одеській національній науковій бібліотеці відбулось урочисте відкриття книжкової виставки-інсталяції «Бібліотека – твоя точка опори!» до Всеукраїнського дня бібліотек

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Сьогодні в Одеській національній науковій бібліотеці відбулась традиційна щорічна виставка дарунків ОННБ експонується у читальному залі «З колекції дарунків ОННБ у 2022-2023» за участю дарувальників. Відвідувачі мають змогу ознайомитися з найкращими виданнями, що становлять незначну частину всіх книжкових та мистецьких дарунків, отриманих книгозбірнею за останні роки. З вітальним словом до присутніх звернулась Ірина Олександрівна Бірюкова, генеральна директорка ОННБ, заслужена працівниця культури України.

Слідом виступили найактивніши дарувальники ОННБ і постійні учасники благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу!». На виставці представлені книги, що відображають сучасний видавничий процес в Україні.

Серед них - суспільно-політичні, історичні, довідкові, краєзнавчі видання, наукові монографії та мистецькі альбоми, зразки сучасної української художньої літератури і переклади творів видатних іноземних авторів. Серед українських видань також - іншомовні видання, які бібліотека отримала у дарунок від представників іноземних держав, діячів національно-культурних товариств, фахівців зарубіжних книгозбірень. На захід було запрошено дарувальників 2022-2023 року:

  1. Різникова Ярослава Олексіївна, заступник директора Департаменту – начальник Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації
  2. Квасніцька Ольга Олексіївна, депутат Одеської міської ради
  3. Мінджорая Джина Гівіївна, голова ГО «Громадська свідомість» (м. Одеса) - буде її заступниця
  4. Гуцалюк Сергій Борисович, керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті
  5. Андрій Красножон, доктор історичних наук, ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
  6. Работін Юрій Анатолійович, член правління НСЖУ, голова Одеської регіональної організації НСЖУ, голова оргкомітету Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», заслужений журналіст України
  7. Денісов Віктор Григорович, кандидат технічних наук, член-кореспондент Транспортної академії наук України, доцент Одеської національної морської академії, член громадської організації «Ротарі клуб "Одеса-Рішельє"», член ученої ради ОННБ і співорганізатор читацького конкурсу відгуків «Книголюб»
  8. Суслов Олег Станіславович, головний редактор газети «Вечерняя Одесса», член «Всесвітнього клубу одеситів»
  9. Головко Катерина Володимірівна, доктор юридичних наук, директор з розвитку міжнародного наукового видавництва «Видавничий Дім «Гельветика» (м. Одеса)
  10. Кравченко Анатолій Григорович, член НСХУ, заслужений художник України.
  11. Крижевська Світлана Григорівна, живописець, графік, педагог, член Національної спілки художників України.

     

     

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