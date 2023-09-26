В Одеській національній науковій бібліотеці відбулось урочисте відкриття книжкової виставки-інсталяції «Бібліотека – твоя точка опори!» до Всеукраїнського дня бібліотек

Сьогодні в Одеській національній науковій бібліотеці відбулась традиційна щорічна виставка дарунків ОННБ експонується у читальному залі «З колекції дарунків ОННБ у 2022-2023» за участю дарувальників. Відвідувачі мають змогу ознайомитися з найкращими виданнями, що становлять незначну частину всіх книжкових та мистецьких дарунків, отриманих книгозбірнею за останні роки. З вітальним словом до присутніх звернулась Ірина Олександрівна Бірюкова, генеральна директорка ОННБ, заслужена працівниця культури України.
Слідом виступили найактивніши дарувальники ОННБ і постійні учасники благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу!». На виставці представлені книги, що відображають сучасний видавничий процес в Україні.
Серед них - суспільно-політичні, історичні, довідкові, краєзнавчі видання, наукові монографії та мистецькі альбоми, зразки сучасної української художньої літератури і переклади творів видатних іноземних авторів. Серед українських видань також - іншомовні видання, які бібліотека отримала у дарунок від представників іноземних держав, діячів національно-культурних товариств, фахівців зарубіжних книгозбірень. На захід було запрошено дарувальників 2022-2023 року:
- Різникова Ярослава Олексіївна, заступник директора Департаменту – начальник Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації
- Квасніцька Ольга Олексіївна, депутат Одеської міської ради
- Мінджорая Джина Гівіївна, голова ГО «Громадська свідомість» (м. Одеса) - буде її заступниця
- Гуцалюк Сергій Борисович, керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті
- Андрій Красножон, доктор історичних наук, ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
- Работін Юрій Анатолійович, член правління НСЖУ, голова Одеської регіональної організації НСЖУ, голова оргкомітету Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», заслужений журналіст України
- Денісов Віктор Григорович, кандидат технічних наук, член-кореспондент Транспортної академії наук України, доцент Одеської національної морської академії, член громадської організації «Ротарі клуб "Одеса-Рішельє"», член ученої ради ОННБ і співорганізатор читацького конкурсу відгуків «Книголюб»
- Суслов Олег Станіславович, головний редактор газети «Вечерняя Одесса», член «Всесвітнього клубу одеситів»
- Головко Катерина Володимірівна, доктор юридичних наук, директор з розвитку міжнародного наукового видавництва «Видавничий Дім «Гельветика» (м. Одеса)
- Кравченко Анатолій Григорович, член НСХУ, заслужений художник України.
- Крижевська Світлана Григорівна, живописець, графік, педагог, член Національної спілки художників України.