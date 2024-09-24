Одеська національна наукова бібліотека запрошує одеситів і гостей нашого міста відвідати цикл заходів до 195-річчя заснування Одеської міської

публічної бібліотеки (нині – Одеської національної наукової бібліотеки) та до Всеукраїнського дня бібліотек . 23 - 30 вересня 2024 року в залах ОННБ (вул. Пастера,13) на вас чекають цікаві заходи:

У програмі заходів:

25 вересня 2024 р.

19.00 - ювілейне надвечір' я у бібліотеці з нагоди 195-річчя ОННБ

27 вересня 2024 р.

11.00 – 17.00 – День відкритих дверей «Свято дитячої книжки» Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (1-й поверх)

24, 26, 28-29 вересня 2024 р.

11.00; 13.00; 15.00 - захоплююча екскурсійна програма: оглядові та тематичні екскурсії старовинними залами бібліотеки

30 вересня 2024 р.

15.00 - урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб - 2024». Нагородження переможців почесними дипломами, грошовими преміями та пам’ятними подарунками Місце проведення: відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ (2 поверх) Додаткова інформація - в анонсах на сайті бібліотеки. Заходи відбуватимуться у приміщеннях головного корпусу ОННБ (вул. Пастера, 13)

З метою убезпечення відвідувачів, у разі повітряної тривоги бібліотекарі зорієнтують і допоможуть дістатися до укриття.