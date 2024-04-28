В Одесі стартував конкурс читацьких відгуків «КНИГОЛЮБ»

27 квітня 2024 року втринадцяте стартував конкурс читацьких відгуків «КНИГОЛЮБ». Ця дата обрана невипадково і приурочена відкриттю читальних залів Одеської міської публічної бібліотеки (нині – ОННБ), яке відбулось саме у цей день 1830 року.

Творчий марафон започатковано у 2011 році в Одеській національній науковій бібліотеці за підтримки громадської організації «Ротарі клуб “Одеса-Рішельє”» з метою популяризації книги та читання і спрямований на підтримку активності читачів бібліотеки, на оцінку якості нових вітчизняних видань та визначення їх рейтингу серед користувачів. До уваги учасників конкурсу читацьких відгуків щороку пропонуються книжкові новинки, які виходять у видавництвах України і є переможцями різноманітних престижних конкурсів та літературних рейтингів. Кожна з представлених книг заслуговує на увагу, вирізняється актуальністю теми, змісту, ілюстративним оформленням, оригінальністю дизайну та поліграфічного виконання. Перелік видань представлено на сайтах ОННБ та бібліотек-партнерів, однак і учасник може подати рецензію на вітчизняну книжкову новинку за власним вибором.

До уваги користувачів цьогоріч пропонуються два переліки книжкових видань, що представлені на сайті ОННБ: СПИСОК КНИГОЛЮБ-2024 (https://odnb.odessa.ua/img/novini_2024/4570/knigolyub-2024-spisok-1.pdf), Письменники, які загинули на війні 2022-2023 (https://odnb.odessa.ua/img/novini_2024/4570/spisok-pismenniki-yaki-zaginuli-na-vijni-2022-2023.pdf).

Переможці конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2024» отримають винагороди: грошові премії від меценатів ОННБ, дипломи й електронні сертифікати учасників конкурсу, фірмові кавові смаколики від ПАТ «ЕННІ ФУДЗ» та пам’ятні подарунки від АБ «Південний».

Урочисте нагородження переможців конкурсу відбудеться в рамках заходів під час святкування Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня 2024 року. Попри виклики воєнного часу колектив ОННБ впевнений в необхідності організації та проведенні цього просвітницького партнерського проєкту.

Навіть в такі складні викличні часи цей конкурс засвідчує, що українці читають сучасну якісну літературу, молодь цікавиться новинками вітчизняного книговидавництва! Адже минулоріч в конкурсі взяло участь 117 конкурсантів, четверо з них відзначено преміальними відзнаками. А переможцями конкурсу стали двоє військових: Євген Леоненко – молодший сержант 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. І. Богуна та Дмитро Ільїн – лейтенант 22-ї ОМБр.

Ось і сьогодні, 27 квітня, читальний зал ОННБ був сповнений зустрічами із давніми та добрими друзями, світлими посмішками та хорошим настроєм.

«Одеська національна наукова бібліотека вже 195 років є продовжувачем давніх традицій Одеської міської публічної бібліотеки, найпершої публічної бібліотеки на теренах України з популяризації книги та читання» – зазначила генеральний директор ОННБ, заслужений працівник культури України Ірина Бірюкова. Бо «бібліотекар сьогодні це – промоутер книги та читання, який наближає книжку читачеві, робить це онлайн і офлайн, в будні та вихідні…».

Пані Ірина розповіла про ідею створення конкурсу читацьких відгуків в 2011р., який спочатку передував Всеукраїнській виставці-форуму «Українська книга на Одещині», а підсумки оголошувались під час проведення виставки-форуму. Проте змінювалися формати проведення, і згодом конкурс, який носив назви «Дебют», пізніше – «Замовте слово про книгу», змінив назву та тривалість проведення. Відтак, з 2020 року конкурс стартує з 27 квітня під постійною назвою «Книголюб». І третій рік поспіль девіз конкурсу залишається незмінним – ЧИТАЙ! ПИШИ! ПЕРЕМАГАЙ!

Співорганізатори конкурсу – незмінний партнер та спонсор стипендіальних винагород – громадська організація «Ротарі клуб “Одеса-Рішельє”» та її активісти Віктор Денісов, В’ячеслав Воронков, Олег Борозенко з радістю поділилися із присутніми своїми враженнями, думками щодо проведення чергового творчого змагання та запевнили усіх присутніх в фінансовій підтримці цьогорічних переможців-книголюбів.