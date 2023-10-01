«Бібліотека – твоя точка опори»: свято читацької спільноти з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек в Одеській національній науковій бібліотеці

Урочистості розпочались з підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб-2023» та нагородження почесними дипломами, грошовими винагородами від громадської організації Ротарі клубу «Одеса-Рішельє», авторів найцікавіших, найбільш оригінальних відгуків. Творчою складовою заходу став виступ артистів Одеської обласної філармонії ім. Давида Ойстраха, солістів ансамблю «Ренесанс» (художній керівник – лауреат міжнародних конкурсів Аглая Поліхроніді) та акторів Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші. З привітанням до присутніх по відео зв’язку звернувся виконуючий обов’язки Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Ми зустрічаємо багато викликів, які змушують нас переглянути своє відношення до книги. Сьогодні це не просто джерело знань. Від початку війни книга стала потужною зброєю. Водночас книга стала нашою духовною бронею. Попри виклики, сфера знаходить шляхи, які дозволяють відкривати нові книгарні, авторам писати нові твори, видавати їх, забезпечувати попит українців і не тільки. Сьогодні в бібліотеках твориться наше майбутнє. Бібліотеки потребують уваги держави. Пріоритет Міністерства – підтримувати будь-які ініціативи, що спрямовані на задоволення потреб українців, які хочуть читати, для яких читання – норма життя», – сказав Ростислав Карандєєв.

«З вірою в майбутнє, бажаю всім нам великої перемоги, бажаю, щоб книга завжди була на достойному місці у кожної людини і разом з книгою ми досягли нашої мети – побудови мирного щасливого українського суспільства!» – підкреслив т.в.о. Міністра.

Від обласної влади присутніх привітала Ярослава Різникова заступник директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації – начальник управління культури, національностей та релігій. Пані Ярослава зазначила велику роль книги як носія культури і подякувала всім, відвідує бібліотеки, хто любить читати, хто шанує українську книгу, українським письменникам, видавцям, бібліотекарам.

Від величезного колективу бібліотечних працівників, генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова, подякувала за привітання в день професійного свята та підкреслила вагомий вклад кожного працівника в кінцевий успіх бібліотечної справи, яка завжди служила людям попри війни і епідемії.

Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали до Одеської національної наукової бібліотеки. В своїй невеличкій промові Юрій Работін подякував бібліотекарам за їх самовіддану працю та подарував книгу. Захід проходив у відділі рідкісних видань та рукописів ОННБ – до Всеукраїнського дня бібліотек. «Бібліотеки - це храм, де народжується та зберігається духовність».

Родзинкою святкового оформлення приміщень стали фото зони у головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки. Інсталяції предметів старовини повністю занурюють відвідувача у неповторний культурний простір Літературної Одеси кінця ХІХ початку ХХ сторічь. Це спільний проект ОННБ і приватного колекціонера Сергія Новицького за участі громадської організації Інститут розвитку демократії.